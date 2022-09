Tómalo o déjalo a continuación. Nuestro cerebro está entrenado para todo lo terrenal, pero se confunde en situaciones como las que propone este acertijo visual que, sin embargo, te ayudará a agilizar tu visión y mejorar tus habilidades. Esta extraña escena, con trazos y formas distorsionadas, te tratará de engañar, pero debes percibir la realidad en una composición que quiere hacerte creer todo lo contrario. ¿Estás preparado para lo que debes responder? Solo tranquilízate y lo lograrás.

El objetivo de las ilusiones ópticas es confundir la percepción visual a través de elementos engañosos, se trata de distorsionar de manera que se perciba erróneamente. En este acertijo visual, tratará de engañar el cerebro con tonos, formas y texturas complejas.

Trata de analizar la siguiente imagen creada por el equipo de Genial Guru, nos presenta una escena extraña con trazos y formas distorsionadas, no te dejes engañar y percibe la realidad en un instante.

IMAGEN DEL ACERTIJO VISUAL

Resuelve la ilusión óptica de este acertijo visual: ¿estás arriba o debajo del objetivo? (Foto: Genial.Guru)

SOLUCIÓN DEL ACERTIJO VISUAL

Llegamos al párrafo al que no querías llegar. Sabíamos que iba a ser difícil de resolver por ti solo. Al parecer, todavía no has encontrado la respuesta y no te preocupes, pues no es fácil formar parte de ese grupo de hábiles con una percepción visual 10/10 que dieron con la solución rápido. Si buscabas la solución, aquí te la mostramos.

Solución de la ilusión óptica de este acertijo visual: te encuentras arriba. (Foto: Genial.Guru)

¿Te gustó el acertijo visual de esta semana? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con este desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de retos. ¿Quieres ver más virales como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas? Tu momento es ahora.

¿QUÉ ES UN ACERTIJO?

Un acertijo visual es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como retos virales, desafíos, pruebas visuales o acertijos lógicos. Eso sí, todos son igual divertidos.