Demuestra que eres diferente al resto y busca la ‘r’ oculta entre las ‘k’ de este reto viral del momento. Tendencia en todos los países a los que llegó, este acertijo visual viene siendo un dolor de cabeza para millones de usuarios que hasta la fecha no han logrado dar con la letra solicitada. ¿Estás listo? Si bien es cierto que la prueba se ve sencilla, la verdad es que este desafío llevará tu capacidad al límite cuando menos lo esperes. Recuerda, el tiempo es limitado, por lo que deberás ser muy rápido para dar con la solución.

Actividades como esta se han vuelto muy populares en redes sociales y generan un momento de ocio que puede ser aprovechado con la familia, más ahora que muchos se encuentran aburridos y sin nada que hacer. Cada desafío posee cierta dificultad y es una misión para los usuarios, a quienes -incluso- les sirve para desarrollar habilidades como la atención y percepción.

¿De qué va este desafío viual? Pues en nada más y nada menos que encontrar una ‘r’ en la imagen en menos de cinco segundos. ¿A si de fácil? Sí. Solo que hay un pequeño detalle, y es que esta letra está escondida entre varias ‘k’ que dificultan el reto. ¿Te crees capaz de hallarla? Adelante, no vale hacer trampas y mucho menos recibir ayuda de otras personas.

IMAGEN COMPLETA

Encuentra la 'r' entre las 'k' de la imagen cuanto antes (Foto: Facebook).

SOLUCIÓN DEL RETO

¿Te faltó tiempo? No te preocupes, la mayoría de personas no logra resolverlo en el tiempo dado. Este tipo de retos implican mucha paciencia y concentración para cumplirlos. Aquí te mostramos la respuesta. Esta solución te servirá en futuros retos para no dejar pasar algunas pistas. Te recomendamos compartirlo con tus amigos y ver si pueden resolverlo.

Solución: mira dónde se encontraba la 'r' en la siguiente imagen (Foto: Facebook).

Como bien podrás observar en la solución de este reto viral en Facebook, la letra ‘r’ en cuestión se encuentra en la parte alta de la imagen, exactamente en el lado izquierdo de la misma. No cabe duda de que para encontrarla tenías que estar muy atento/a pues es fácil marearse con tantas ‘k’ similares y del mismo color. No obstante, valió la pena intentarlo.

