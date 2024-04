¿Te sientes aburrido en estos precisos momentos y no sabes qué hacer? Entonces, es tu día de suerte porque eso se acabará con este nuevo reto matemático que trae Depor para que disfrutes de tus ratos libres. Déjame decirte que no será sencillo de hallar su solución en 15 segundos, pues solo 2 de 10 personas acertaron con el resultado. En mi caso, no supe qué responder cuando visualicé el problema y caí derrotado, pero no tengas temor debido a que sí existe la posibilidad de conseguir la victoria en el tiempo indicado. ¿Te encuentras listo para el desafío? ¡Concéntrate y demuestra que tu inteligencia está en un nivel envidiable!

Imagen del reto matemático

En la imagen apreciarás un enunciado matemático. Estoy seguro que, al mirarlo, dedujiste que lo resolverías rápidamente. Solo te pediré que no te confíes porque caerás derrotado. Te recomiendo que visualices con atención y desarrolles este problema en el tiempo indicado. ¿Estás preparado? ¡El conteo ya empezó!

RETO MATEMÁTICO | Resolver este ejercicio supone un gran desafío. (Foto: Creación Depor)

Solución del reto matemático

¿Estás dudando de tu respuesta final? Entonces, presta atención a la solución detallada que brindaré a continuación. Recuerda, este tipo de juegos mentales son excelentes para potenciar tus conocimientos; además, de brindarte un momento de relajo.

PASO 1: (50 + 10) = 60

(50 + 10) = 60 PASO 2: 60 / 60 = 1

60 / 60 = 1 PASO 3: 80 + 1 - 50 = 31

Con esta explicación, la respuesta de este reto matemático es 31. Sea el resultado que hayas obtenido, te felicito por tener la valentía de afrontar este problema, pues demuestras que te agradan los desafíos complicados.

¿Este reto matemático te pareció entretenido porque te permitió demostrar tus capacidades mentales? Estas pruebas resultan muy interesantes, pues te mantendrán concentrado y son perfectas para ejercitar tu cerebro. ¡Tienen bien ganada su popularidad en las redes sociales! Si quieres participar en otras igual de buenas que esta, te cuento que hay una gran lista que puedes mirar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos matemáticos en Depor, y listo. ¿Te animas?

