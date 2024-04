Un dotado mental se considera al individuo que cuenta con una capacidad intelectual superior a la media. Estos individuos, sean hombres o mujeres, tienes la facilidad de resolver cualquier tipo de problema en cuestión de segundos. ¿Quisieras comprobar si tú cuentas con un nivel de inteligencia sumamente extraordinario? Entonces, te presentaré un nuevo reto matemático que te despejarás las dudas. Déjame revelarte algo, este juego de raciocinio no es fácil de vencer, pues no basta con estar concentrado. En mi caso, no estuve cerca de la solución porque el tiempo se me agotó de una manera rápida. Si estás decidido, en las próximas líneas te explicaré las instrucciones.

Imagen del reto matemático

Te comento. Existe un total de seis círculos que están unidos por varios trazos y en el centro se visualiza el dígito 90, pero hay un detalle: una de estas figuras posee un signo de interrogación. Tu misión será descubrir cuál es su valor en solo 15 segundos. Te doy una pista: tienes que restar estos dígitos. ¿Preparado?

RETO MATEMÁTICO | Esta prueba tratará de confundirte con tal que no consigas la victoria. (Foto: Genial Gurú)

Solución del reto matemático

¿Listo para conocer la solución? Es probable que no lo hayas resuelto porque su dificultad está calificada como “extrema”, pero de todas formas te daré la respuesta de este ejercicio. ¡Presta atención!

RETO MATEMÁTICO | ¿Acertaste con la fórmula secreta de este ejercicio? (Foto: Genial Gurú)

Cómo habrás notado, existen trazos que unen tres círculos y forman un triángulo. Para hallar el resultado, tenías que restar 90, 40 y 20. Bajo esa lógica, la respuesta de este reto matemático es 30. ¿Fuiste capaz de acertar o fallaste? ¡De todas formas, sigue practicando!

¿Este reto matemático te pareció entretenido porque te permitió demostrar tus capacidades mentales? Estas pruebas resultan muy interesantes, pues te mantendrán concentrado y son perfectas para ejercitar tu cerebro. ¡Tienen bien ganada su popularidad en las redes sociales! Si quieres participar en otras igual de buenas que esta, te cuento que hay una gran lista que puedes mirar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos matemáticos en Depor, y listo. ¿Te animas?

