Esta no es una prueba de inteligencia como cualquier otra. En este reto matemático nos debes demostrar que cuentas con una extraordinaria capacidad de resolución, pues tendrás muy poco tiempo para conseguir la respuesta correcta. Exactamente te daré 5 segundos. ¿Crees que es suficiente? Pues si te parece que no, déjame decirte que yo tarde 4 segundos en desarrollar la solución. A primera impresión no parece nada del otro mundo, simplemente una ecuación de aritmética que, cualquiera, podría desarrollar. El problema radica en que no todos saben a la perfección la regla de los signos en esta área. Si tú conoces al detalle ello, pues déjame decirte que tendrás prácticamente la respuesta en el bolsillo. Ahora, te mostraré el ejercicio con la gráfica a continuación.

Mira la imagen del reto matemático

RETO MATEMÁTICO | Debes resolver la prueba en pocos segundos y demostrar tu inteligencia.| Foto: fresherslive

Conoce los resultados del reto matemático

Presta atención y lee con detenimiento la explicación que te daré enseguida: para resolver la ecuación 34÷2x(11+5), debes seguir el orden de las operaciones (PEMDAS), que significa Paréntesis, Exponentes, Multiplicación y División (de izquierda a derecha), y Suma y Resta (de de izquierda a derecha). Así sería la solución: 34÷2x(11+5) = 17x16 = 272.

¿Te ha resultado intrigante este desafío matemático debido a su capacidad para revelar aspectos de tu personalidad o forma de pensar? Este tipo de contenido resulta sumamente fascinante y, en ocasiones, presenta un nivel de dificultad considerable, pero siempre deja una lección que aprender. Si estás interesado en seguir poniendo a prueba tus habilidades y conocimientos, te alegrará saber que hay una amplia lista de desafíos disponibles para ti. Simplemente, haz clic en el siguiente enlace con más retos matemáticos en Depor, ¡y estarás listo para seguir desafiándote! ¿Te animas a probarlos?

Te explico qué es un reto matemático

Según Mathworks, un reto matemático es una actividad o problema diseñado para poner a prueba las habilidades y el razonamiento matemático de una persona. Estos desafíos suelen requerir la aplicación de conceptos matemáticos para llegar a una solución o respuesta correcta. Los retos matemáticos pueden abordar una variedad de áreas, como aritmética, álgebra, geometría, probabilidad y más, ofreciendo a los participantes la oportunidad de desarrollar y mejorar sus habilidades matemáticas de manera lúdica.

