Una actividad que me ha cautivado y no dudé en recomendar a mis amistades y familiares son los retos matemáticos. Sucede que estos ejercicios numéricos suelen ser interesantes porque te obligan a despertar tu raciocinio con la finalidad de que descubras la respuesta en un tiempo límite. En esta oportunidad, te presentaré una nueva prueba mental que te causará intriga con el siguiente dato: solo un 6% de usuarios lo resolvieron en 12 segundos. ¿Confías en tus capacidades? Entonces, no tengas temor alguno y encuentra la fórmula secreta para que pertenezcas al grupo exclusivo de ganadores.

Imagen del reto matemático

A continuación, apreciarás un enunciado matemático algo extenso que presenta sumas, multiplicación y división. Es un ejercicio similar a que realizabas en colegio, pero cuidado, existe una forma correcta en cómo desarrollarlo. ¡Analiza rápidamente y no permitas que el tiempo te gane!

RETO MATEMÁTICO | Tendrás 12 segundos para hallar la respuesta. (Foto: Creación Depor)

Solución del reto matemático

En caso estés dudando de tu resultado final, tranquilo porque te brindaré la solución de este problema mental de una forma detallada. Cuando visualices el desarrollo, indicarás que no era tan complejo como se visualizaba. ¡Presta atención!

PASO 1: (10 / 5) = 2

(10 / 5) = 2 PASO 2: 6 x 2= 12

6 x 2= 12 PASO 3: 12 + 2 + 50 + 1 = 65

Ante la explicación mostrada, el resultado de reto matemático es 65. Primero, debiste iniciar por el paréntesis, luego seguir con la multiplicación y finalmente, desarrollar las sumas. Solo bastaba que recordarás lo que te enseñaron tus profesores en el colegio.

¿Este reto matemático te pareció entretenido porque te permitió demostrar tus capacidades mentales? Estas pruebas resultan muy interesantes, pues te mantendrán concentrado y son perfectas para ejercitar tu cerebro. ¡Tienen bien ganada su popularidad en las redes sociales! Si quieres participar en otras igual de buenas que esta, te cuento que hay una gran lista que puedes mirar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos matemáticos en Depor, y listo. ¿Te animas?