¿Estás preparado para conocer en qué nivel se encuentra tu inteligencia? Entonces, la prueba de hoy es ideal para ti. Se trata de un reto matemático que te obligará a pensar de principio a fin si tienes en mente quedarte con la victoria. Te comentaré que hice mi intento y no lo logré, pues fue imposible determinar cuál es la solución. Es más, es preciso mencionar que el 97% de participantes también se equivocaron o no supieron qué responder, demostrando que su dificultad está fuera de los límites. ¡Analízalo de forma rápida y no te distraigas por ningún motivo, confía en tus capacidades y conocimientos!

Imagen del test visual

En la imagen, se visualiza igualdades, pero quizás piensas que no concuerdan. No creas que es un error de planteamiento, pues existe un método secreto para solucionar este reto matemático. Tendrás un total de 12 segundos con la finalidad de descubrir la fórmula y procura que sea rápido porque el tiempo se agotará. ¿Estás listo?

RETO MATEMÁTICO | Solo el 3% de usuarios descifraron este problema. (Foto: Creación Depor)

Solución del test visual

¿Descifraste este acertijo matemático o se te complicó más de lo habitual? Son altas las probabilidades de que hayas perdido, pero de todas formas te enseñaré cuál es la solución de manera detallada. ¡Tienes que prestar atención!

Lo único que debiste hacer es contar los círculos (áreas cerradas) de los dígitos que se ubican en la columna izquierda. Ejemplo: 9999 = 4 (presenta cuatro orificios), 6688 = 6 (presenta con seis orificios), 3468 = 3 (presenta tres orificios).

Por lo tanto, 1916 solo cuenta con dos círculos en sus dígitos y ese sería la respuesta de este reto matemático. Como notarás, era un ejercicio que requería mucho razonamiento y análisis. ¡Sigue practicando hasta convertirte en un experto en estos acertijos!

