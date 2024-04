El reto matemático que te presentaré en esta oportunidad ha provocado que una gran cantidad de usuarios emitan malos comentarios, pero no necesariamente porque sea aburrido o esté mal diseñado; por el contrario, las opiniones indican que no es fácil de superar y no basta con estar concentrado. Desde mi experiencia, es verdad que cuenta con un alto grado de complejidad; sin embargo, la posibilidad de conseguir la victoria es real. En caso te hayas animado por realizar tu intento, trata de analizarlo lo más rápido posible, pues tendrás un total de 10 segundos que transcurrirán sin detenerse y, de esa forma, pertenecerás al grupo de los ganadores. ¡Mucha suerte!

Imagen del reto matemático

La operación matemática de hoy parece tan simple que hasta un menor de edad lo desarrolla en pocos segundos, pero no te confíes por la siguiente razón: solo el 10% acertó con el resultado final. Observa este enunciado y trata de resolverlo en el tiempo establecido. ¿Estás preparado? ¡Comienza el conteo!

RETO MATEMÁTICO | Aunque no creas, muchos usuarios fallaron. (Foto: Creación Depor)

Resultados del reto matemático

En las siguientes líneas, sabrás la solución detallada de esta prueba mental con la finalidad de que descubras si tu resultado es el correcto. Te indicaré que no era una tarea difícil, pero requería de concentración y un gran dominio en números. ¡Presta atención a la explicación!

PASO 1: 1x 1 = 1

1x 1 = 1 PASO 2: 1 x 1 = 1

1 x 1 = 1 PASO 3: 1 / 1 = 1

1 / 1 = 1 PASO 4: 1 + 1 + 1 = 3

Con la explicación, se deduce que el resultado de este reto matemático es 3. ¿Cumpliste con el objetivo? Fuera de ello, te brindo mis felicitaciones por tu determinación al tratar de hallar la respuesta a este problema. Sigue con esa disposición de aprender más sobre números.

¿Este reto matemático te pareció entretenido porque te permitió demostrar tus capacidades mentales? Estas pruebas resultan muy interesantes, pues te mantendrán concentrado y son perfectas para ejercitar tu cerebro. ¡Tienen bien ganada su popularidad en las redes sociales! Si quieres participar en otras igual de buenas que esta, te cuento que hay una gran lista que puedes mirar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos matemáticos en Depor, y listo. ¿Te animas?