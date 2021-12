Pon a prueba tus habilidades e intenta dar con lo que está mal en este reto viral cuanto antes. Tendencia en diferentes países, este desafío visual ha despertado el interés de millones de usuarios en redes sociales, donde muchos todavía no han logrado dar con la respuesta. ¿Te crees en la capacidad de resolver esta prueba? Desde ya te advertimos que este acertijo podría ser una de las cosas más difíciles que harás antes de terminar el año. Abre bien los ojos, concéntrate al máximo y no te dejes engañar por el astronauta.

Ojo, mira ‘más allá de lo evidente’ y no dejes pasar en absoluto cada situación o composición que puede brindarte la solución. Para que avances, te pedimos que prestes atención a los pies del astronauta. Vale destacar, ya en esta parte del reto, que este tipo de desafíos ha generado mucha controversia, al mismo tiempo que se roba la atención en muchos países.

Como parte de la mochila que Depor trae para los usuarios de la redes sociales, este nuevo desafío visual ha puesto a temblar a más de uno por su gran dificultad. ¿Estás preparado para inspeccionar esta imagen? Vamos con lo que debes tener en cuenta. Ahora, ya advertido de lo que vendrá, te mostramos en grande la foto que deberás inspeccionar por alrededor de 10 segundos.

IMAGEN COMPLETA

Encuentra el error en la imagen del astronauta cuanto antes (Foto: Facebook).

SOLUCIÓN DEL RETO

¿Nada aún? ¿Te aburriste de buscar y ya no quieres saber nada del reto? No te preocupes ni te sientas mal. Es completamente normal, pues estos desafíos requieren de mucho tiempo y paciencia para ser resueltos. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que han conseguido cumplir este desafío, tranquilo, te invitamos a ver la solución y a compartirlo con tus amigos.

Una vez aquí, vamos con la respuesta. ¿Cuál era el error por descifrar en la imagen? Pues fácil: si el astronauta está en la Luna, ¿por qué aparece detrás de él? He ahí el error y la respuesta a este desafío. Una locura. Y es que solo había que prestar mucha atención a los detalles para notarlo. Sin duda, queda claro que este acertijo visual no era apto para cualquier mortal.

¿Qué te pareció el test? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lograste saber más de ti y de tu forma de ser o pensar. Y si no te caló hondo, no te preocupes. Así como este test, hay otro tipo de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

