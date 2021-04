Las operaciones básicas son parte del proceso de escolarización de cada niño, la principal y la primera que es instruida es la suma. Pasan los años y se incorporaron diversos ejercicios que pertenecen a este tipo de acertijos que presentamos hoy. Este reto viral de La Nación es carácter matemático y se volvió tendencia en redes sociales porque nos muestra dos operaciones matemáticas y la misión es hallar que representa cada letra.

Niños y niñas de todo el mundo se muestran familiarizados con el Ta-Te-Ti. Hoy en día, utilizamos el tablero de ese juego para combinarlo con diversas operaciones. Ahora, lo combinamos con las bolas de colores para resolver un nuevo acertijo. Cada una tiene un valor distinto y están ubicados de manera ordenada para darle un mayor grado de dificultad a nuestro reto.

Hay que ser sinceros, por algo este desafío ha sido tendencia entre los usuarios de las redes sociales de países como España, Argentina, Colombia, México o Estados Unidos. Y es que han sido muy pocos los usuarios que han dado con la solución matemática. Es más, a ellos les dieron solo 30 segundos, pero nosotros somos más benevolentes y te brindamos un minuto para que des con la respuesta.

Nueve casilleros, ocho bolas y seis resultados. Cada uno de los colores representa un número entero. ¿Qué tenés que hacer? Descubrir cuánto es la suma de la bola amarilla, la celeste y la verde. ¿Están preparados? A continuación la imagen que los pondrá a prueba. Además de ello, te colocamos un tiempo límite para poder resolver este reto y solamente son 20 segundos.

¡Muchas felicidades por haber resuelto el desafío en el minuto que te solicitamos! ¿Qué? ¿Después de ese tiempo, aún no has logrado dar aún con todas los valores? Sentimos haberte puesto un desafío tan complicado, pero te habíamos advertido que no iba a ser fácil. Pero ojo, no te sientas mal, es que no es un reto ‘disponible’ para todos. Tal es así que solo un grupo selecto lo ha encontrado en ese parámetro de segundos.

Para poder resolver este acertijo debemos comenzar a descubrir qué valor numérico reemplaza a cada uno de los colores de las bolas. De esas manera, podremos realizar la suma final. Comencemos por la primera columna. Tenemos tres bolas rojas y el resultado es 12. Como a cada color le corresponde siempre un mismo número, es fácil deducir que el valor que le corresponde es el 4.

Pasamos a la última fila, tenemos una bola roja o, bien, un 4 y dos bolas verdes. Todo suma 18. Si restamos el valor conocido al total nos da como resultado 14. ¿Cuánto es 14 dividido 2? Si, la bola verde equivale a un 7.

Pasamos a la fila central y nos encontramos con dos casilleros ocupados: una bola roja y una amarilla. La bola roja vale 4, la amarilla aún no lo sabemos y la ausencia de una bola es equivalente a 0. La suma de todo esto es 9. Por lo que haciendo un simple despeje de una ecuación concluimos que la bola amarilla equivale a 5. Ahora ya contamos con los valores necesarios para resolver la pregunta de la consigna: 3, 5 y 7. ¿Cuánto es el resultado? Sí, 15.

