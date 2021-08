Los retos virales tienen la misión de mantener entretenidos a los cibernautas que se encuentran en casa debido a la pandemia del COVID-19. Ahora, Facebook es prueba viva que el grado de dificultad posee cierto incremento con las tendencias y el apoyo del público. Este nuevo desafío consiste en un tema que ya es revolución en internet. ¿Estás listo para encontrar el resultado?

Son pocas las personas que han podido resolver este reto viral. ¿En qué consiste? La idea principal es hallar a las personas que se encuentran sin mascarilla en la imagen. El desafío ya es uno de los más comentados en internet y parece fácil, pero al momento de resolver suele generar confusiones. Eso sí, para incrementar el nivel te contamos que solo tienes 30 segundos para ubicar a estos personajes.

Como parte de una estrategia, es mejor colocarte en un lugar que no tenga mucha afluencia de gente para poder elevar la capacidad de concentración. Este desafío se muestra como uno de los más complejos en la actualidad y, si no puedes resolverlo, te mostraremos la ubicación de estos personajes en los últimos párrafos. Eso sí, no te dejes llevar por ciertos detalles que desviarán tu atención.

IMAGEN COMPLETA

Sabemos que es complicado hallar este objetivo en medio de tanta gente ubicada en la calle que representa la imagen de hoy. Sin embargo, confiamos en tu agudeza visual para poder darle vuelta a esta traba y lograr tu cometido en el tiempo más estimado. Aconsejamos buscar por los extremos para hallar una mejor respuesta.

Difícil, ¿no? En Depor somos consciente de lo difícil que es esta prueba. Debido a esto, hemos decidido brindarte 30 segundos más para que puedas hallar a las dos personas sin mascarilla. Eso sí, aprovecha al máximo este tiempo, pues solo pocas personas pueden dar con el resultado. Confiamos en ti y en tus habilidades visuales. ¡Adelante!

SOLUCIÓN

Llegar hasta esta instancia significa que no lograste los objetivos en este reto y estás buscando alguna solución para poder resolverlo. Si no fue así, te felicitamos por el desarrollo de tus habilidades visuales y de percepción para corroborar tu respuesta. Eres parte del 20% de personas que pudo dar con el resultado en el tiempo establecido. A continuación, te revelaremos la verdadera ubicación de las dos personas sin mascarilla.

¿Qué te pareció el reto? ¿Fue fácil de resolver? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

