¿Te animas a resolverlo? A lo largo de la pandemia han sido miles los retos virales que se han popularizado gracias a las redes sociales. Ya sea en Facebook o Twitter, los desafíos virales se mantienen a la orden del día y aquí te compartimos uno que viene siendo tendencia en el ciberespacio. ¿Estás listo? Adelante, veamos hasta dónde llegan tus capacidades.

Sin ánimo de darlo más vueltas al asunto, líneas más abajo podrás ver la imagen de la que tanto se habla en redes. Protagonizada por seis patinadores diferentes del resto en esta imagen visual, te pedimos máxima concentración y una paciencia inquebrantable ya que solo con estas dos características lograrás salir airoso del desafío que solo 1 de cada 10 ha cumplido.

Uno de los retos visuales que pondrá a trabajar tu mente está en la siguiente imagen, solo tienes que encontrar los seis niños que te presentaremos a continuación. Ojo, las especificaciones van en la siguiente lista: dos patinadores tienen cascos rotos, uno tiene una gorra, hay otro que no usa casco, un patinador está triste y el último tiene colmillos de vampiro.

IMAGEN COMPLETA

Tal y como seguramente apreciarás en la imagen, el desafío no es tan simple como seguro creíste que era. No obstante, confiamos en ti y en tus habilidades visuales para encontrar a los seis patinadores. ¿Necesitas más tiempo? Adelante, te podemos dar unos segundos más. Eso sí, si decides darte por vencido, abajo de mostramos la solución.

Encuentra los seis patinadores distintos a los demás en este resto viral (Foto: Facebook)

SOLUCIÓN DEL RETO

Si luego de todo lo expuesto has llegado hasta este punto, ello solo puede significar dos cosas: cumpliste con el desafío y encontraste a los patinadores o, por el contrario, no fuiste capaz de hacerlo. De ser así, no te preocupes ni te sientas mal. Esto es completamente normal puesto que -valgan verdades- se necesita más que segundos para resolver esta prueba.

Sin embargo, existen personas que por azares de la vida sí logran cumplir con el tiempo y ubicar el objetivo. Ahora bien, en el caso de no hayas formado parte del selecto grupo de genios que han conseguido resolver el desafío, tranquilo, en la siguiente imagen podrás ver la solución e -incluso- compartirla con tus amigos, no sin antes agradecerte por tiempo brindado.

Solución: mira dónde se encontraban los patinadores ocultos en la siguiente imagen (Foto: Facebook)

¿Qué te pareció el reto? ¿Fue fácil de resolver? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?