A través de las redes sociales viene circulando un reto viral que ha puesto a más de uno contra las cuerdas. Buscar un perico entre miles de hojas nunca fue tan difícil. ¿Quieres probar suerte? Adelante. El siguiente desafío viene sumando adeptos en todo Internet, aunque es verdad que muchos están divirtiéndose. ¿Qué esperas? Échale un vistazo ya y deja en evidencias tus habilidades cuanto antes.

Hay un tipo de desafío en particular, que son los que te proponemos casi todos los días en Depor, que básicamente consisten en hallar un animal, objeto o ‘x’ cosa escondida entre varias otras figuras. Si bien es cierto que suena fácil, realmente no lo es, y es que en cada reto hay que encontrar un pequeño detalle que, si no miramos con atención, seguramente se te pasará de largo. ¿Estás listo?

IMAGEN COMPLETA

Como observarás en la imagen que te mostraremos a continuación, el desafío no es tan simple como seguro creíste que era. Pero vamos, confiamos en ti y creemos en tus capacidades. ¿Necesitas más tiempo? Adelante, busca a ese perico camuflado entre las hojas. Te damos unos segundos más y si no consigues hallarlo, más abajo te mostramos en dónde se encontraba.

Encuentra al perico oculto entre las hojas en el siguiente imagen (Foto: Facebook)

SOLUCIÓN DEL RETO

¿El tiempo de quedó cortó? ¿Qué pasó? No te preocupes ni te sientas mal. Es completamente normal, pues estos retos requieren de mucho tiempo y paciencia para ser resueltos. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que han conseguido cumplir este desafío, tranquilo, te invitamos a ver la solución y a compartirlo con tus amigos.

Solución: mira dónde se encontraba el perico oculto entre las hojas en la imagen (Foto: Facebook)

Tal y como te dijimos a inicio de la nota, este reto viral es altamente complejo. Son muy pocas personas que han logrado hallar al perico oculto pues este no se puede detectar a simple vista. ¿Cómo la podías haber hallado? Pues es el secreto estaba en ver más allá de lo evidente, aunque valgan verdades no es sencillo. No obstante, te agradecemos el intento.

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

