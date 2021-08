A diario, vemos nuevos retos virales que se convierten en una parte entretenida de nuestros días para poder pasar tiempo junto a la familia o tomarlo como un relajo. El pasado viernes 06 de agosto se celebró el Día Internacional de la Cerveza y este desafío nos hace conmemorarlo. Por esta razón, presente esta imagen que ya se volvió tendencia en redes sociales y, a continuación, te contamos lo que debes de hacer con ella.

La puedes disfrutar con tus amigos o quizá en un momento de tranquilidad en casa, pero nunca es mal momento para tomar una cerveza (sin excesos, claro). Por ello, este reto visual nos muestra a un trofeo escondido entre los tarros de cerveza que evidencian su presencia en la imagen de la cadena británica Stonegate Pub Company. Eso sí, ten cuidado porque tienes tiempo límite de segundos.

Como parte de una estrategia, es mejor colocarte en un lugar que no tenga mucha afluencia de gente para poder elevar la capacidad de concentración. Este desafío se muestra como uno de los más complejos en la actualidad y, si no puedes resolverlo, te mostraremos la ubicación de estos personajes en los últimos párrafos. Eso sí, no te dejes llevar por ciertos detalles que desviarán tu atención.

IMAGEN COMPLETA

La imagen en cuestión muestran un gran cúmulo de cervezas colocadas en filas, pero entre ellas hay un trofeo que refiere a la misión de hoy porque debemos buscarlo en el menor tiempo posible. Como decíamos hace un momento, solo tienes segundos para encontrarlo.

¿No lo encontraste? No te preocupes, aquí va una pequeña pista: fíjate muy bien, pues el trofeo tiene una forma simétrica, por lo que se ve bastante diferente a los demás. Sin contar que se esconde en una especie de espuma dorado, por lo que fíjate muy bien con ello. Tienes 10 segundos más antes de bajar a ver la solución.

SOLUCIÓN

Seguramente te perdiste pensando en una buena cerveza y ni siquiera te diste cuenta de dónde estaba. Antes de presentar la imagen, te contamos una pequeña pista porque siempre es necesario para resolver este desafío: tienes que mirar en los costados y definir los colores.

El trofeo estaba oculto en el sector derecho de la imagen, cerca de la mitad (hablando horizontalmente). Se puede notar una especie de espuma que despista pero es de color dorado, un par de orejas y una base gruesa. Es así como llegamos al final de este reto viral que puede ser compartido con la familia o amigos y es una de las tendencias más vistas en las redes sociales.

