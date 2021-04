A lo largo de la crisis sanitaria han sido miles los retos visuales que se han viralizado gracias a las redes sociales. ¿Te crees en la capacidad de resolver el desafío que te compartiremos a continuación? Adelante, veamos de qué estás hecho. Antes de empezar, te advertimos que para este reto viral necesitarás ser muy paciendo y -sobre todo- estar concentrado. Busca los huevos rotos en la imagen en menos de 15 segundos, ¿puedes?

Nuevos y más complicados virales son los que te mostramos en Depor para que pongas a trabajar la maquinaria mental en estos días de pandemia por el coronavirus. La época de restauración de la esperanza entre millones de usuarios del mundo ha empezado, y hoy este desafío está dando la hora y solo debes prestar la atención correcta para encontrarle la solución.

Como la gran mayoría de estas pruebas en Internet, el reto que te traemos a continuación consiste en hallar un par de objetos ‘camuflados’ entre decenas de otros muy similares a tu objetivo. Dicho esto, sin más preámbulo, te invitamos a buscar los huevos de Pascua ‘perdidos’ en plena Semana Santa. Y es que, lo creas o no, este reto ha causado innumerables dolores de cabeza.

IMAGEN COMPLETA

¿Necesitas más tiempo? Adelante, busca esos huevos distintos al resto. Como podrás observar en la imagen que te mostraremos a continuación, el desafío no es tan simple como seguro creíste que era. Pero vamos, confiamos en ti y creemos en tus capacidades. Te damos unos segundos más y si no consigues hallarlo, más abajo te mostramos en dónde se encontraba.

Encuentra los huevos de Pascua rotos ocultos entre los demás cuanto antes (Foto: Facebook)

SOLUCIÓN DEL RETO

Si luego de todo lo expuesto has llegado hasta este punto, ello solo puede significar dos cosas: cumpliste con el desafío y encontraste los huevos rotos entre el resto o, por el contrario, no fuiste capaz de hacerlo. De ser así, no te preocupes ni te sientas mal. Esto es completamente normal puesto que -valgan verdades- se necesita más que segundos para resolver esta prueba.

Solución: mira dónde se encontraban los huevos de Pascua rotos en la siguiente imagen (Foto: Facebook)

Tal y como podrás ver en la solución de este reto viral en Facebook, hay dos huevos de Pascua rotos repartidos en la imagen: uno se ubica casi en el centro, mientras que el otro está en la parte alta. No cabe duda de que para encontrarlos tenías que estar muy atento/a pues es fácil marearse con tantos colores. No obstante, agradecemos el intento.

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Joven se lanza por túnel acuático natural y salida remece las redes sociales. (TikTok)