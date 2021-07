Gracias a nuestro afán de provocarte menos situaciones de aburrimiento diarias, Depor te muestra un ejemplo de nuestra mochila de desafíos virales que vienen siendo tendencia en los últimos días y que ha puesto a miles de usuarios contra las cuerdas. Pensando en todos los lectores e internautas, que no quieren solo una distracción, estos desafíos son verdaderos problemas en redes. Es así que el siguiente viral ha puesto ‘en aprietos’ a más de uno por su gran complejidad. ¿Listo para revisar pixel por pixel esta imagen? Adelante.

La pandemia trajo consigo muchas cosas que se modificaron a raíz del enorme tiempo que hemos pasado en casa, involucrado en las redes sociales u otra plataforma para evitar caer en el vacío. Uno de esos cambios o ‘buenas nuevas’ han sido los retos virales o desafíos visuales, los mismos que pretenden hacerte llegar a un nivel de concentración tal que pondrás toda tu mente a trabajar.

El reto, que ha sido tendencia en plataformas de México, Argentina, España, Colombia o Estados Unidos, ha sido catalogado como uno de fácil comprensión, tiempo máximo complicado, pero difícil de responder, así que piensa bien, abre la mente y no tengas miedo a resolver estos acertijos. Además, siempre te brindaremos la respuesta a cada prueba en nuestras notas.

IMAGEN VIRAL

Encuentra ya mismo a la galleta de jengibre diferente a las demás de este acertijo visual. (Fotos: Facebook/Mdzol)

Acabas de visualizar la imagen completa del reto viral que debías revisar para encontrar, en solo 5 segundos, a esa galleta diferente. ¿Llegaste a verlo? Si la respuesta es afirmativa, te felicitamos, aún más si cumpliste con los parámetros de la nota de no tocar más segundos de lo que estima. Si no llegaste a verlo, no te preocupes, para eso estamos nosotros, para ayudarte.

¿Precisas de un tiempo extra para poder contestar de manera acertada el lugar idóneo del objetivo que te pide el reto visual? Tienes que saber que es así, que nunca es tan fácil, menos si lo complicado es lo que nos motiva a seguir probándonos en estos desafíos. Así que tómate unos 5 segundos más y, de no ser así, te daremos la respuesta para que lo encuentres sin más problemas.

SOLUCIÓN DEL VIRAL

Llegados a este punto, solo queda dar con la respuesta. El viral nos superó, nos complicó, no fue como lo esperábamos, pero hay que mirar para adelante. Saber que, así como este desafío visual, la vida también nos pone a prueba y está en nosotros buscarle la solución para dar un paso hacia lo positivo. Así que mira la imagen que viene a continuación, así como en la segunda imagen de nuestra galería. ¡Reta a tus amigos y familiares en estos desafíos!

Solución: aquí encuentra la galleta de jengibre diferente a las demás de este acertijo visual. (Fotos: Facebook/Mdzol)

¿Qué te pareció el test? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lograste saber más de ti y de tu forma de ser o pensar. Y si no te caló hondo, no te preocupes. Así como este test, hay otro tipo de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

