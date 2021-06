La popularidad que han tomado los retos virales en redes sociales ha generado gran interés en los usuarios. Estos son tendencia por su rigurosidad al momento de resolverlos y curiosidad que genera su posicionamiento. Desde diversas partes del mundo miles de personas se suman a debatir problemas matemáticos, de lógica y hasta de destreza mental. Aquí te traemos uno nuevo que deberás resolver en cierto tiempo límite.

Tal es el caso del juego más reciente que consiste en hallar a un gato escondido entre decenas de búhos, y aunque parece una tarea sencilla, lo complicado de este reto es que debe realizarse en menos de 15 segundos para que puedas ponerte a prueba a ti mismo. De esta manera, te dejamos más abajo la imagen para que la resuelvas solo o con el apoyo de amigos y familiares.

Como podrás observar en la gráfica de abajo, el desafío no es tan simple como seguro creíste que era. Pero vamos, confiamos en ti y creemos en tus capacidades. Para ubicar al mencionado animal en la imagen, debes tener mucha paciencia. No te vamos a engañar, la prueba visual es difícil y ello se ve evidenciado en la poca cantidad de usuarios que han dicho “lo logré”, pero nosotros no queremos desanimarte.

IMAGEN COMPLETA

Aquí, presta atención a los detalles y los animales que se repiten. Sí, confiamos en tus habilidades, en tu capacidad, en tus aptitudes, en todo lo que has venido reforzando a lo largo de los años, y profundizado aún más en estos meses que decidiste -sea por voluntad propia o porque caíste en ella- probar más y más desafíos visuales. Sin más preámbulos, te mostramos la imagen.

Como puedes haber visto, el desafío no es tan fácil como parece. Seguro pensaste que era así, pero te equivocaste porque todos los animales son similares. ¿Necesitas más tiempo además de los 15 segundos? Adelante, tómatelos y encuentra ese gato escondido, pero ya no te tomes más tiempo que el que te mencionamos, solo así podrás reforzar tus habilidades. Ahora, si no consigues hallarlo, abajo te ayudamos con la solución.

SOLUCIÓN

Si has llegado a este párrafo sin saber la respuesta, tómalo como algo normal y no creas no ser inteligente por no lograr el objetivo. Aunque no seas parte de los que lograron encontrar la respuesta, te brindaremos la solución para que dejes de atormentarte con ella. Si quieres conocer la solución a este desafío visual de dónde está el gato, solo dirige tu vista por toda la imagen y ahí los encontrarás.

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

El joven intruso de 19 años fue hallado durmiendo en una cama. Los oficiales tomaron la decisión de retenerlo y entregarlo a las autoridades locales