Cada semana vienen publicándose nuevos retos que terminan viralizándose por su alto grado de dificultad. Desde el inicio de la pandemia, miles de personas decidieron guardar confinamiento en sus hogares para evitar la propagación del coronavirus (COVID-19). Ahora, te hemos traído un nuevo desafío que viene siendo compartido en diferentes perfiles de la red social Facebook. ¿Te encuentras preparado?

Como es de costumbre, diferentes medios de comunicación en el mundo suben acertijos visuales para entretener a sus lectores. En este caso, Noticieros Televisa puso en exclusiva este nuevo reto donde deberás encontrar a los billetes con el signo de dólar al revés. Eso sí, solo tendrás 10 segundos para dar con el resultado. Solo un 10% de participantes pudo resolverlo a tiempo.

Asimismo, tenemos algunos consejos que te ayudarán en esta nueva prueba. En primer lugar, ubícate en un lugar donde haya poco ruido, pues necesitarás de mucha concentración para culminar el desafío de manera óptima. En segundo lugar, se lo más sincero posible y no veas la respuesta que se encuentra líneas más abajo, puesto que este tipo de retos te ayudará a mejorar tu capacidad visual. Por último, no te dejes llevar por el color de los billetes, ya que tienen como finalidad confundirte para que no encuentres a los objetivos.

Imagen del reto

Halla a los billetes con el signo de dólar al revés en la imagen de este nuevo reto viral. (Foto: Noticieros Televisa)

Pensaste que era fácil, ¿no? Así como tú, existen miles de personas que se confiaron y no pudieron descubrir el objetivo rápidamente. Debido a esto, hemos decidido brindarte 10 segundos más para que puedas hallar a los billetes con el signo de dólar al revés. Vamos, confiamos en ti y en tus habilidades visuales.

Solución del reto

Si llegaste hasta este punto es porque quizás no diste con el resultado, pero en caso no fuese así, déjanos felicitarte por formar parte de ese 10% de participantes que pudo dar con los objetivos en el tiempo establecido. A continuación, revelaremos la ubicación de todos los billetes con el signo de dólar al revés en la imagen de este nuevo acertijo visual.

Estas son las ubicaciones de los billetes con el signo de dólar al revés en la imagen de este nuevo reto viral. (Foto: Noticieros Televisa)

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

