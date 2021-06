Te hemos traído un verdadero reto visual que no deberás dejar pasar. Actualmente, este tipo de contenidos está ganando terreno en Internet, puesto que miles de personas buscan entretenerse en estos tiempos de confinamiento a causa de la pandemia del coronavirus. Ahora, este nuevo desafío ha enloquecido a la comunidad de Facebook, donde solo 1 de cada 10 personas pudo hallar al objetivo.

En la imagen que pondremos a continuación, podrás apreciar a un cazador, el cuál lleva mucho tiempo en busca del zorro. Eso sí, encontrarlo no será fácil, por ello deberás prestar mucha atención a la ilustración que está recorriendo diferentes partes del mundo por su alto grado de complejidad.

En Depor estamos acostumbrados a publicar este tipo de desafíos, por ello te aconsejamos a que te ubiques en un lugar donde no haya mucho ruido. La concentración es clave para poder resolver este tipo de pruebas. Asimismo, te recordamos que solo tendrás 10 segundos para encontrar el resultado. ¡Vamos!

Imagen del reto

Ubica al zorro oculto en la imagen de este nuevo reto viral. (Foto: catsmob.com)

Pensaste que era fácil, ¿no? Recuerda que solo 1 de cada 10 personas pudo hallar al zorro que tanto busca el cazador. Debido a esto, hemos decidido brindarte 5 segundos más para que des con el objetivo. Eso sí, no desaproveches esta nueva oportunidad. Confiamos en ti y en tus habilidades visuales.

Solución del reto

Si llegaste hasta este punto es porque quizás no lograste encontrar el objetivo, pero en caso no fuese así, déjanos felicitarte por tu gran capacidad visual. Asimismo, te recordamos que has formado parte del 10% de personas que pudo hallar al zorro oculto en este nuevo reto viral. A continuación, como prometimos líneas más arriba, te dejamos con la ubicación exacta del roedor.

Esta es la ubicación del zorro oculto en la imagen de este nuevo reto viral. (Foto: catsmob.com)

Luego de haber visto el resultado, te habrás podido dar cuenta de que el objetivo se encontraba detrás del árbol. Solo las personas con grandes dotes en la vista han podido salir ganadores en esta prueba.

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

