Los retos visuales vienen cada vez ganando más espacio en Internet. En estos últimos meses, miles de usuarios se encuentran compartiendo este tipo de contenido en diferentes perfiles de Facebook y Twitter. Ahora, te hemos traído un nuevo desafío donde solo el 10% de participantes ha podido dar con la respuesta. ¿Te sientes preparado para pasar la prueba?

Existen medios que crean este tipo de retos, como es el caso de ‘Noticieros Televisa’. Como podrás apreciar en la imagen que pondremos a continuación, los carretes son muy parecidos pero solo dos de ellos no cuentan con hilo, a los cuales deberás ubicar en tan solo 10 segundos.

Como ya es de costumbre, tenemos algunas recomendaciones que te podrán ayudar a resolver la prueba a tiempo. Deberás ubicarte en un lugar donde haya poco ruido, pues este tipo de desafíos requiere de mucha concentración. ¿Una pista? No te dejes llevar por el color de los carretes, puesto que estos tienen como finalidad confundirte.

Imagen del reto

Ubica a los dos carretes sin hilo en la imagen de este nuevo reto viral. (Foto: Noticieros Televisa)

Pensaste que era fácil, ¿no? Recuerda que este reto es uno de los complicados de Internet en la actualidad. Debido a esto, hemos decidido brindarte 10 segundos más para que puedas hallar a los dos objetivos. No desperdicies este tiempo y concéntrate. Nosotros confiamos en tus habilidades visuales y estamos seguros que darás con la respuesta.

Solución del reto

Si llegaste hasta este punto es porque quizás no diste con el resultado, pero en caso no fuese así, déjanos felicitarte por tu gran capacidad visual. Como prometimos líneas arriba, revelaremos la ubicación de los dos objetivos. No olvides compartir esta prueba con todas tus amistades.

Esta es la ubicación de los dos carretes sin hilo en la imagen de este nuevo reto viral. (Foto: Noticieros Televisa)

Después de haber visto la solución seguro te diste cuenta que encontrar la respuesta era muy difícil. Solo el 10% de usuarios pudo ubicar a tiempo los dos objetivos, pero no te desanimes, pues podrás encontrar más contenido como este en nuestra sección de virales.

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

