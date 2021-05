Los retos virales vienen ganando espacio en las redes sociales desde el inicio de la pandemia del coronavirus (COVID-19). Miles de usuarios, quienes se encuentran en confinamiento, buscan este tipo de pruebas para poder entretenerse y así probar sus habilidades visuales. Ahora, te hemos un traído un nuevo desafío que solo 1 de cada 10 de personas ha podido resolver.

Este tipo de pruebas fueron creados hace muchos años, con la finalidad de poder entretener a miles de personas. Sin embargo, con el paso del tiempo, han ido popularizándose en Internet. ¿En qué consiste este nuevo reto? Solo deberás ubicar al gallo oculto entre las gallinas de la imagen que pondremos a continuación. No te confíes, pues no es tan fácil como crees.

En Depor estamos acostumbrados a publicar este tipo de desafíos diariamente, por ello te recomendamos ubicarte en un lugar donde haya poco ruido, puesto que necesitarás de mucha concentración. Eso sí, solo tendrás 10 segundos para dar con el objetivo. En caso logres hacerlo, estarías formando parte del 10% de personas que pudo cumplir con el reto en el tiempo establecido.

Imagen del reto

Encuentra al gallo oculto entre las gallinas en la imagen de este nuevo reto viral. (Foto: Pinterest)

Pensaste que era fácil, ¿no? Sabemos lo complicado que es esta prueba, por lo que hemos decidido brindarte 10 segundos más para que puedas dar con la respuesta. No malgastes este tiempo y concéntrate al máximo. ¿Una pista? No te dejes llevar por el color de las gallinas.

Solución del reto

Si llegaste hasta este punto es porque quizás no llegaste a dar con el objetivo, pero en caso no fuese así, déjanos felicitarte por tus grandes habilidades visuales. Como prometimos líneas arriba, te dejaremos con la ubicación exacta del gallo oculto entre las gallinas. No olvides compartir esta prueba con tus amistades.

Esta es la ubicación del gallo oculto entre las gallinas de la imagen de este nuevo reto viral. (Foto: Pinterest)

Como podrás haber apreciado en la imagen, el gallo se encontraba en el borde inferior izquierdo de la foto. Recordemos que solo el 10% de personas pudo encontrarlo a tiempo; sin embargo, si no formaste parte de este porcentaje no te desanimes, pues podrás probar suerte en otras pruebas.

Para más diversión, recuerda que en Depor constantemente damos a conocer los desafíos del momento en Facebook y otras redes sociales. Dicho ello, no dejes de visitar la página web. Ahí encontrarás la prueba visual que tanto querías para entretenerte.

