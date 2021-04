Este desafío visual pondrá a prueba tu percepción y la llevará a otro límite. Lo que te encuentras en esta nota es el reto de encontrar hasta cinco de esas mariquitas que aprovecharon su color para camuflarse entre las fresas, pero recuerda que el tiempo es limitado, pues solo tienes a tu favor 15 segundos.

Cientos han tratado de poner a prueba su percepción y rapidez mental para captar a cada una de las pistas que te brindan. Ahora bien, ¿en que consiste este? Pues en nada más y nada menos que encontrar cinco mariquitas en menos de 15 segundos. ¿A si de fácil? Sí. Solo que hay un pequeño detalle, y es que hay muchas fresas en la foto. ¿Te crees capaz de hallarlas? Adelante.

Ten en cuenta un pequeño detalle: y es que estas mariquitas están escondidas junto a muchas fresa que, para mala suerte, tienen los mismos colores. No obstante, hay una forma de diferenciarlas y he aquí el reto, pues algo no encaja con el resto. Es decir, tienen una forma distinta. ¿Te animas a buscarlas?

IMAGEN COMPLETA

Encuentra las 5 mariquitas entre las fresas. (Noticieros Televisa)

Tal y como podrás observar en la imagen, el desafío en realidad no es tan simple como seguro pensaste que era. Pero vamos, confiamos en ti y creemos en tus capacidades. ¿Necesitas más tiempo? Adelante, direcciona bien la mirada y ubica esas mariquitas entre las fresas, pero trata de hacerlo en el menor tiempo posible. Ahora, si no consigues encontrarlos, más abajo te mostramos la solución.

Te pedimos que no entres en pánico si no logras dar con la respuesta. Consideramos desde un inicio que no iba a ser fácil y que al menos se les haría todo un desafío (si ya lo lograste, tranquilo, tenemos otros para ti, más complicados y a tu nivel), por lo que te sugerimos que no te dejes vencer y sigas mirando cada detalle de la gráfica.

SOLUCIÓN

Si llegaste hasta aquí significa que no hallaste a estos animales. En caso sea lo contrario, déjanos felicitarte, puesto que solo 1 de 5 personas ha logrado ubicar a los objetivos. A continuación, te revelaremos la ubicación de todas estas.

Solo tienes que mirar con atención los detalles del contenido y diferenciar una forma extraña entre las fresas, por sus estructuras. Si fijas tu mirada hacia el centro de la imagen, darás con él. He ahí donde radica la solución. Si aún tienes dudas, te recomendamos dirigirte hacia la tercera imagen para que puedas revisarla con detenimiento.

Solución: aquí ubicas las 5 mariquitas entre las fresas. (Noticieros Televisa)

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

