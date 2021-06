Como todas las semanas, te traemos un reto viral que pondrá a prueba mucho más que tu imaginación porque esta tendencia requiere habilidades también de percepción. Estos desafíos visuales se encuentran en redes sociales y determinan también el tipo de personalidad que posees. De esta manera, se encargar de agilizar ciertas habilidades mentales que no sueles poner en práctica.

Ahora bien, cada test tiene una forma de evaluación distinta, por ejemplo, en el siguiente desafío encontrarás una imagen en la cual dependiendo de la respuesta que creas conveniente. podrás conocer y también descubrir una parte de tu temperamento y de la forma en la que ves la vida. Te recomendamos que, a partir de la solución de este reto, evalúes ciertos aspectos de tu vida.

IMAGEN COMPLETA

En el dibujo, te darás cuenta que hay dos mujeres sentadas una frente a otra y mirándose fijamente, mientras en el medio, se encuentra un pequeño niño jugando tranquilamente con sus juguetes. Observa muy bien la imagen y determina cuál de las dos mujeres es la madre del pequeño.

RESULTADO Y SOLUCIÓN

Mujer de la derecha: Si pensaste que la madre del niño era la señora de derecha, lamentamos decirte que estás completamente errado. Eso sí, no significa que tienes una mente negativa o aspectos malos en tu personalidad. Resulta que el 70% de las personas que se animan a realizar estos desafíos han escogido a esta misma mujer, ahora te explicaremos porqué.

Has visto en esta dama un porte maternal y serio a la vez, tal cual como lo eres tú, esto demuestra que eres muy afectuoso. Por otro lado, sueles ser muy creativo y con una imaginación muy abierta, así que no tienes problemas en experimentar sensaciones o emociones. De igual manera, eres arriesgado y aunque para ti es mucho más factible no equivocarte, no te importa enfrentarse a las consecuencias de tus actos. Algo que te caracteriza muy bien es tu manera de expresarte y tu tacto con las personas decaídas.

Mujer de la izquierda: Si escogiste a la mujer de la izquierda, estabas en lo correcto. Además, podemos decir que posees una personalidad muy sobreprotectora y una vez que apuntas hacia un objetivo, tu misión es conseguirlo porque la palabra “derrota” no forma parte de tu diccionario personal.

A pesar de que en ciertas ocasiones estés pasando por momentos difíciles, buscas la manera de ver sólo lo positivo y salir adelante, tal como una madre cuando cría a sus hijos. Además eres una persona muy calculadora y piensas antes de actuar, quizás por eso las personas te eligen como su amigo, porque retienes tus impulsos y analizar bien tus palabras antes de emitirlas.

¿Cómo supimos la respuesta correcta? En realidad, todo era cuestión de detenimiento, si detallas bien a la señora de la izquierda, puedes notar que sus piernas están en la dirección del niño y si este necesitase de su ayuda enseguida iría en su búsqueda. De igual manera, el pequeño juega justo frente a su madre y no dándole la espalda, esa es una de las características de los bebés, siempre harán todo bajo la vista de su progenitora.

