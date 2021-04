Es común usar un candado en casa para mantener la seguridad de siempre. Como todo reto viral, nos vamos a lo cotidiano y traemos este desafío que te pide buscar los candados que están abiertos en la imagen que ya es viral en redes sociales. Estos elementos son usados para salvaguardar lo que les pertenece, para cerrar puertas, tranqueras y armarios, los candados han sido muy buscados a lo largo de la historia.

Este reto viral se encarga de probar tu habilidad de percepción y desafía tu agudeza visual. No es nada fácil y requiere de mucha concentración si deseas lograrlo en el tiempo estimado de 30 segundos. Aquellas personas pacientes podrán encontrar los cuatro candados abiertos sin mayor dificultad. Esto llega gracias a Noticieros Televisa que nos pone en reto una vez más.

¿Listo para revisar pixel por pixel esta imagen y ver que la solución es -o no es- nada sencilla? Depor continúa trayendo innumerables retos virales y variados para todos los gustos de nuestros internautas que buscan no solo una distracción, sino desafíos mentales. Dicho esto, el siguiente viral ha puesto ‘en problemas’ a más de uno por su gran complejidad.

IMAGEN COMPLETA

Tal y como podrás ver en la imagen, el desafío en realidad no es tan simple como seguro pensaste que era. Pero, como todos los días, confiamos en ti y creemos en tus capacidades. ¿Necesitas más tiempo? Adelante, busca los cuatro candados que están abiertos entre el resto de seguros de la imagen. Ahora, si no consigues encontrarlo, más abajo te mostramos la solución. No te preocupes.

Te contamos que los candados están ubicados de manera estratégica y son de distintos colores.

Es probable que aún no hayas encontrado una solución exacta porque la imagen es tan grande que suele confundirnos. Sin embargo, también te contamos que los candados están ubicados de manera estratégica y son de distintos colores. Basta con solo ver en los extremos para notar que cada candado tiene un pequeña abertura y son parte de la solución en este reto viral que pone en aprietos a más de uno.

SOLUCIÓN

Sobre un fondo claro hay un sinfín de candados distribuidos en toda la imagen. Azules, naranjas, verdes y violetas, todos tienen aros. Pero únicamente cuatro de ellos no están trabados. Como se suele aconsejar en este tipo de desafíos, lo ideal es segmentar la búsqueda. Puedes comenzar por la parte superior o, bien, dividir la imagen en cuadrantes. ¿Lograste encontrarlos? ¿Cuánto tiempo te llevó? Si aún no los encontraste puedes tomarte unos instantes más.

Azules, naranjas, verdes y violetas, todos tienen aros.

¿Qué te pareció el reto? ¿Fue fácil de resolver? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

