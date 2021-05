Antes que todo, esperamos que no veas esta nota sin antes tener algo en el estómago, porque las imágenes por sí solas te hará despertar el apetito. Y es que para resolver este desafío viral de halar las diferencias tienes que mirar con detenimiento estas dos postales de un plato de sopa ramen. ¿Estás preparado para comenzar? Vamos con el siguiente desafío visual que hemos preparado para ti.

IMAGEN A

Mira a continuación con detenimiento esta imagen de sopa ramen. Mírala con paciencia, cada detalle en todo su esplendor y sin dejar nada sin apuntar, pues después de verla tendrás que encontrar las diferencias con la siguiente.

Esta es la primera imagen del reto visual de encontrar las diferencias entre platos de sopa. (Televisa)

IMAGEN B

Ahora, mira esta imagen que es parte de este desafío visual. Revísala en cada detalle y comienza a anotar lo distinto que percibes con la imagen anterior. Recuerda que son nueve diferencias entre las dos imágenes.

Esta es la segunda imagen del reto visual de encontrar las diferencias entre platos de sopa. (Televisa)

¿Lograste observarlos? ¿Encontraste alguno de los que te pedimos? De hecho que sí. Varios de ellos son más fáciles de encontrar y luego están los otros que conllevan un poco más de dificultad. Si no has podido encontrar la respuesta, no te preocupes. No te des por vencido aún.

Recuerda que estos retos visuales no solo contribuyen al entretenimiento de los internautas como tú, sino también mantienen activo el cerebro y hacen más dinámica y creativa nuestra mente. Y si son más fáciles, mejor.

SOLUCIÓN DEL RETO

En normal que hayas llegado hasta este párrafo. Y es que casi nadie ha podido pasar este desafío. A continuación te brindaremos la respuesta y verás que no era tan difícil como esperabas.

Esta es la solución del reto visual de encontrar las diferencias entre platos de sopa. (Televisa)

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

