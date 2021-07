La prueba que no querías, pero que necesitabas en estos tiempos. Mayo fue el mes de Star Wars, no solo el día 4, porque cuando hay una perturbación en la Fuerza, siempre hay que estar en alerta. En esta ocasión, el fallo va en un patrón, pues el maestro Yoda no se sintió un Jedi en esta fotografía, sino una jirafa. Se ocultó entre ellas para darte la idea de que todas son iguales, pero tienes que prestar mucha atención para definir cuál de ellos es el personaje de La República en solo 10 segundos.

Estabas en busca de una verdadera prueba visual, de las que parecen fáciles, pero son muy complicadas, aún más cuando el tiempo límite es tan corto que no nos deja opción a réplica. Porque sí, es para un ojo muy entrenado, con bastante experiencia en este tipo de acertijos y que tenga un conocimiento superlativo en cuanto a las características de Yoda de Star Wars.

Tienes que tener en cuenta que así como esta nota, pruebas similares a esta nos ayudan en todo sentido, tanto en nuestra profundidad visual y perceptiva, como también para estar atentos a cualquier tipo de situaciones conforme superamos barreras visuales en el menor tiempo posible. Nuestro sistema cognitivo está en juego, para bien o para mal, así que trata de responder acertadamente sin hacer trampas.

IMAGEN VIRAL

Encuentra a Yoda oculto entre las jirafas y que la fuerza te acompañe. (Brandee Kent)

¡Felicitaciones! Eres un ‘crack’, no cualquiera tiene una visión y percepción de tal grado que resuelve este tipo de desafíos en 10 segundos. Perteneces a un reducido grupo de genios que dieron con la solución en un tiempo tan determinado y corto que sobresale entre los demás. ¿Qué? ¿No fue así? De ser todo lo contrario, lamentamos haberte puesto en una situación tan difícil.

La solución vendrá después, pero tienes que buscarla por ti mismo, así que tómate unos segundos de más. Sabes que 5 segundos adicionales te dará el tiempo suficiente para encontrar la respuesta a un acertijo visual de esta magnitud. Recuerda que estas pruebas te sumarán en todo aspecto, tanto cognitivo como mental para poder enfrentarte otros retos como este.

SOLUCIÓN DEL VIRAL

Aquí y ahora, sí, el párrafo deseado por miles, odiado por otros tantos miles que hubiesen querido encontrar la respuesta por sí mismos. Pero no te preocupes, confiábamos en tus habilidades, pero te la pusimos un poco complicada, así que mira con mucha atención. El Yoda se ubica en la parte izquierda superior de la imagen, podrás notarlo también en la fotografía de abajo. ¡No olvides seguir retando a tus amigos y compartiendo este reto en tus redes sociales!

Solución: aquí se ubica el Yoda oculto entre las jirafas. (Brandee Kent)

¿Te gustó el reto que te trajimos en esta ocasión? ¿Fue muy sencillo para ti dar con la respuesta o no? Si fue así, pues te felicitamos por lograr cumplir con lo que te pedía el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de pruebas visuales que te llenarán y harán pasar un gran momento estos días del año. ¿Quieres ver más retos como este para seguir mejorando? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

