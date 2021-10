Los retos virales y desafíos visuales que te trae Depor son los más buscados por millones de usuarios en las diversas plataformas en línea, así que sabrás que no será tan sencillo dar con la solución de este acertijo. Lo único que tienes que hacer es mirar una imagen que es viral en la cual te toparás con decenas de letras ‘B’ que te llamarán la atención, pero entre ellas se esconde un número, el que debes buscar. ¿Cuál es? Es el número ‘3′, así que no gastes tu tiempo porque es limitado: solo 5 segundos.

En un viral tan complejo que el 98% perdió en menos de 5 segundos, ¿tú podrás hacerlo en ese tiempo o antes de? Este acertijo visual da la hora en todas las plataformas de las redes sociales y solo unos pocos salen airosos cuando intentan dar con la respuesta. Tómate un respiro en este momento, resuélvelo y reta a tus amigos o familiares.

Cada desafío al que te enfrentes es un challenge de vida, y no porque tendrás estas prueba en tu día a día, sino porque resolverlo, encontrar el camino para dar con la solución es lo que te ayudará en tomar decisiones que afrontes en el la vida real. Así que deja tus prejuicios de lado y rétate a ti mismo para encontrar la solución de la imagen a continuación.

IMAGEN DEL RETO VIRAL

Ubica ya mismo el número ‘3′ entre las letras ‘B’ que solo un 2% ha logrado hacerlo. (Foto: Facebook/Milenio)

Si por más que buscaste ese objetivo no pudiste encontrarlo, aquí te mostraremos la solución y verás que no era tan complicado como pensabas. Muchas personas pueden demorar un poco más del tiempo límite para resolverlo, pues la solución (presentada abajo, pero no lo veas, no hagas trampas, rétate a ti mismo) no es tan sencilla como parece.

¿Estuvo buena, interesante y fácil la imagen? Claro que sí, por eso te lo presentamos. ¿Ya lo resolviste o te parece un poco más que complicado? Si la respuesta es que aún no lograste dar con la solución, no te preocupes. Presta atención y tómate unos segundos más para que puedas resolverlo por tu propia voluntad, pero evita dirigirte hacia la solución puesta líneas abajo.

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

Ahora bien, es normal que hayas llegado hasta este párrafo y sigas en el limbo en cuanto a la respuestas. Es por eso que te aconsejamos que prestes atención a la imagen, porque la respuesta suele ser la misma en retos similares. Podrás ver que el número ‘3′ está en la parte inferior, aunque no al final, de la zona baja derecha de la gráfica. ¡No dejes de compartir este reto viral y poner a prueba a tus amigos!

Solución: aquí se ubica el número ‘3′ entre las letras ‘B’ que solo un 2% ha logrado hacerlo. (Foto: Facebook/Milenio)

¿Fue muy sencillo para ti dar con la respuesta o no? ¿Te gustó el reto que te trajimos en esta ocasión? Si fue así, pues te felicitamos por lograr cumplir con lo que te pedía el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de pruebas visuales que te llenarán y harán pasar un gran momento estos días del año. ¿Quieres ver más retos como este para seguir mejorando? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

