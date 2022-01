¿Te sientes en la capacidad de dar con la respuesta rápido? Pues abre bien los ojos. Lo que debes hacer es encontrar en el menor tiempo posible los cursores sin punta en la imagen y supera al 95% que no lo hizo en solo 5 segundos. El enunciado del mismo es sencillo, pero la solución no lo es tanto, así que prepárate para lo que se te viene. Cada vez que un usuario afronta un desafío visual, no muere una neurona, sino que se potencian unas cuantas miles de millones.

Porque sí, solo deberás hacerlo en un tiempo que no sobrepase esos segundos. Es un reto sencillo, no ‘regalado’, pero si te damos un tiempo exagerado, pierde interés. Así que ponte las pilas cuanto antes para dar con la solución de este acertijo visual y así, al mismo tiempo que te satisface lograrlo, poner contra las cuerdas a tus amigos o familiares.

Para lo que están interesado (debes estarlo para llegar hasta aquí: si quieres resolver este desafío, deja tus prejuicios de lado y hazlo en el menor tiempo posible. Que no pasen los 5 segundos desde que ves la imagen completa (líneas abajo), sino pierde fuerza el reto y las chances de que lo disfrutes. Una gran prueba de la que solo unos pocos están dispuestos a afrontar.

IMAGEN DEL RETO VIRAL

Ubica en el menor tiempo posible los números diferentes al resto en este acertijo visual que lo logra resolver solo el 10%. (Fotos: Facebook/genial.guru)

Nuevamente, Depor trae una mochila de retos virales variados para todos los internautas que quieren no solo distracción, sino desafíos propios de sí en las redes sociales. Este nuevo viral ha puesto ‘en problemas’ a más de uno por su gran complejidad. ¿Listo para revisar pixel por pixel esta imagen y ver que la solución es -o no es- nada sencilla?

¿Que ‘mucho texto, no? Sí, por eso vamos a lo que nos importa. Como ya comentamos líneas atrás, tienes que buscar ese objetivo que es el más complicado en el mundo entero. Cabe destacar que más de un cuadro de ‘jaqueca’ o ‘migraña’ ha causado este desafío en países como México, Argentina, España o Estados Unidos, donde cientos de usuarios no demoraron en manifestar cuán difícil ha sido encontrarle la solución en el tiempo estimado.

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

¿Qué pasó? ¿No fuiste capaz de lograrlo? No te preocupes ni te sientas mal. Es completamente normal, pues estos retos requieren de mucho tiempo y paciencia para ser resueltos. Como bien podrás observar en la solución de este reto viral en Facebook, el número se halla en la parte superior derecha de la imagen. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que han conseguido cumplir este desafío, tranquilo, te invitamos a ver la solución y a compartirlo con tus amigos.

Solución: aquí se ubica el número diferente al resto en este acertijo visual. (Fotos: Facebook/genial.guru)

¿Qué te pareció esta prueba visual? ¿Colmó tus expectativas en cuanto a la dificultad o complejidad de resolverla? Pues te felicitamos si lograste responder en cuestión de segundos y de tu forma que se indicó en el enunciado. Y si te gustó este acertijo, no te preocupes. Así como esta prueba visual, hay otros tipos de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

PSG le da 92 segundos a hincha para que se lleve lo que pueda de su nueva tienda. (Video fuente: PSG TV)