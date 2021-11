Los paraguas en mal estado se desechan, mucho si no tienen algún mango para sujetarlo. En este reto viral solo contarás con pocos segundos para intentar superar tus límites y difundirlos a través de redes sociales. Si estás buscando entretenerte con algún reto visual, te mostramos este que es de los que te ponen en apuros porque tienes pocos segundos. Aquí y ahora, solo tienes que ser más rápido de lo que has sido siempre, mirar la imagen y buscar la respuesta.

Mira la imagen que estamos por presenciar en esta nota visual. Se trata de un cúmulo de paraguas que se juntaron para darnos la idea de que todas son iguales. Y sí, quizás sí, todas son iguales, mismos colores, misma forma, mismo patrón de ubicación y posición, pero no, hay algunas defectuosas. Esa es la misión de esta tarde (día o noche, dependiendo la hora en la que te topes con la nota).

Por definición, el otoño es una estación gris y lluviosa, una época del año donde los paraguas se convierten en aliados incondicionales. Hoy estos elementos tan cotidianos son los protagonistas de un nuevo reto visual. Desarrollado por el equipo de diseño de Noticieros Televisa, este desafío visual pone a prueba tu capacidad de observación. ¿Qué tenés que hacer? Encontrar los dos únicos paraguas que no tienen mango.

IMAGEN COMPLETA

No te preocupes por el tiempo que te demores buscando los paraguas que no tienen mango, pues no hay ningún límite. En Estados Unidos, México y España, miles de usuarios no dejan de hablar sobre este desafío, que ya se convirtió en un éxito en Facebook y en otras redes sociales.

Encuentra los dos paraguas sin mango de este desafío visual. (Noticieros Televisa)

Así es. Esta es la imagen en cuestión. ¿Viste que no era difícil? Claro, nuestra misión es animarte a enfrentarte ante estas pruebas virales y que luego puedas desafiar a otras personas a hacer lo mismo, pero no por simple ocio. Se ha demostrado que este tipo de acertijo visuales ayuda a que las personas tengan una mejor percepción de las cosas en la vida real y mantengan activo su sistema cognitivo, importante ahora que nuestras rutinas se han modificado un poco.

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

Dicho esto, vamos a lo que nos trajo hasta aquí y por lo que has venido. Decidiste enfrentarte a la prueba y te lo agradecemos: son pocos los usuarios a los que los hemos retado en estos virales y que han salido airosos, pero muchos de ellos se fueron con un sabor amargo por la gran dificultad que les inyectamos a sus pruebas. Sin embargo, lo único que tienes que hacer hoy es encontrar los paraguas con un patrón distinto a los demás. Así de simple.

Solución: aquí se ubican los dos paraguas sin mango de este desafío visual. (Noticieros Televisa)

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?