¿Estás aburrido(a)? Ahora mismo te ayudaremos a divertirte. En esta nota de Depor te estamos presentando un reto viral que ha llamado la atención en las redes sociales. Tu tarea aquí es averiguar en qué parte se encuentra el perro en la imagen. Sí, solo eso. ¿Preparado(a) para comenzar a buscarlo y pasar un agradable momento?

A pesar de que el desafío no posee un límite de tiempo, solo un 3 % de participantes fue capaz de resolverlo. Esa estadística deja en claro que la prueba posee un alto nivel de dificultad, así que confiarse no es una buena opción. Debes prepararte. Esto es un juego, pero para ganar se necesita un poco de seriedad.

También te recomendamos que tomes asiento antes de comenzar a buscar al perro. Luego, abre los ojos lo más que puedas para que puedas observar detenidamente la ilustración de este reto viral. Si haces todo lo que acabamos de indicarte, tus posibilidades de cantar victoria incrementarán considerablemente. ¡Ya sabes! ¡Vamos!

Mira aquí la imagen del reto viral

En la imagen del reto viral de esta nota podemos apreciar que hay muchos pingüinos, pero no todos son iguales. Algunos sostienen un corazón, otros escuchan música mientras comen un helado, otros patinan, etc. Entre todos esos animales hay un perro y tú debes ubicarlo lo más rápido posible. ¡Vamos!

A simple vista no se aprecia al perro en esta ilustración. (Foto: genial.guru)

Mira aquí la solución del reto viral

No hay ningún problema si ya no quieres seguir buscando al perro en la imagen. Sabemos que hallarlo no es nada fácil. Si tiraste la toalla y deseas saber dónde está el can, mira la siguiente ilustración. Ahí se indica en qué parte se encuentra el animal. Recuerda que esto es un juego, así que no te sientas mal por fallar.

En esta imagen se indica dónde está el perro. (Foto: genial.guru)

¿Qué es un reto?

Un reto viral es lo que hará que tengas un día divertido. Consiste en hallar errores, una persona, animal, objeto, palabra o número en una imagen. Cabe mencionar que algunos poseen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

¿Quieres participar en otro reto?

Ten en cuenta que hay varios retos virales en la página web de Depor. Algunos son más difíciles de superar que otros, pero todos, definitivamente, te divertirán bastante. Elige el que más llame tu atención de una vez. No olvides contarnos qué tal te fue en los comentarios.

Si quieres tener mayor información de Depor, te recomendamos que sigas nuestras redes sociales más activas que te presentamos a continuación.