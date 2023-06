¿Te cansaste de participar en pruebas como “la que expone tu forma de ser, según la forma de tu dedo meñique” y “la que puede exponer el vínculo entre tu cara y personalidad”, y quieres ahora poner a prueba tu visión? Perfecto. Hoy te traigo un reto viral que te pondrá muy contento(a), ya que, para superarlo, tienes que averiguar dónde está la palabra ‘ROPA’ en una imagen, pero en solo 8 segundos.

El límite de tiempo puede asustar, lo sé, pero te pido que a ti te motive a esforzarte al máximo. Si acabas diciendo “lo logré” en este desafío, serás uno de los pocos que lograron cantar victoria y te ganarás los aplausos de muchos. Te recomiendo que, antes de comenzar a buscar, vayas a un lugar donde no haya algo capaz de distraerte.

Esta es la imagen del reto viral de la palabra ‘ROPA’

Todo esto es un juego. No es de vida o muerte, pero servirá para que sepas qué tan buena es tu visión. Relájate. Abre bien los ojos y observa detenidamente la imagen del reto viral. Si haces eso, te darás cuenta que la palabra ‘ROPA’ está entre los términos ‘ROSA’. ¡Tú puedes!

En esta ilustración, que posee un globo de diálogo de color rosado con muchas palabras ‘ROSA’, está el término ‘ROPA’. (Foto: MDZ Online)

Conoce la solución del reto viral

No planeo hacerte sentir mal. Si no fuiste capaz de encontrar la palabra ‘ROPA’ en 8 segundos, no hay ningún problema. En el próximo reto viral que participes te irá mucho mejor. De eso estoy seguro. Ahora te indicaré dónde está el mencionado término.

En esta imagen, que posee un globo de diálogo de color plomo donde hay bastantes palabras ‘ROSA’, se indica dónde está el término ‘ROPA’. (Foto: MDZ Online)

Descubre lo que es un reto viral

Un reto viral es lo que necesitas para entretenerte sanamente. Algunos consisten en hallar errores, una persona, animal, objeto o palabra en una imagen. Otros, en tanto, piden averiguar el número exacto de figuras geométricas que hay en una ilustración. A veces, poseen un límite de tiempo. En otras palabras, tienen que ser superados rápidamente. También se les conoce como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

Ahora puedes divertirte con un acertijo visual

Mira atentamente las imágenes de este video y descubre si puedes encontrar los detalles que esconden.