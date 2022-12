Últimamente, los retos virales que más están gustando a los usuarios de distintas redes sociales son los relacionados a perros. Dicho ello, hoy en Depor te traemos un desafío en el que tu misión no es otra que ubicar a un can. El detalle con tu tarea es que debes realizarla en solo 5 segundos.

Si quieres cantar victoria en esta prueba es fundamental que aproveches al máximo cada segundo. ¿Cómo? Observando con mucha atención la ilustración que acompaña la nota. Eso quiere decir que debes evitar las distracciones. Solo por un momento en tu cabeza tiene que estar únicamente el objetivo. Esa es la clave.

¿Te das cuenta que nosotros te estamos brindando información valiosa para que te vaya bien en el reto viral? La pelota, ahora mismo, está en tu cancha. Tienes que decidir cómo vas a intentar llegar al arco contrario para anotar un gol. ¡Vamos! ¡Nosotros confiamos en tu capacidad! ¡Tú puedes!

Mira aquí la imagen del reto viral

En la imagen del reto viral podemos apreciar varios conejos, nubes, estrellas y otras cosas más. Lo curioso es que entre todos esos elementos hay un perro, el cual tú debes ubicar en 5 segundos. Sí, no tienes mucho tiempo para hallarlo, pero esa es tu misión en este desafío.

A simple vista no se aprecia al perro en esta ilustración. (Foto: genial.guru)

Mira aquí la solución del reto viral

Nos hemos dado cuenta que no todas las personas pueden hallar al perro en 5 segundos. Es por eso que decidimos compartir la ubicación del can en la imagen en este punto de la nota. Como todo esto es un juego, no hay problema si hoy te tocó fallar.

En esta imagen se indica dónde está el perro. (Foto: genial.guru)

¿Qué es un reto?

Un reto viral es lo que te divertirá a cualquier hora. Consiste en hallar errores, una persona, animal, objeto, palabra o número en una imagen. Cabe mencionar que algunos poseen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

