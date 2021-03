En esta época de crisis por el nuevo coronavirus (COVID- 19), estos divertidos desafíos se vuelven los preferidos por los cibernautas. Adelante. Abre bien los ojos. Un nuevo tipo de reto viral está siendo tendencia en redes sociales y aquí te contamos de qué va. ¿Crees tener lo necesario para hallar la respuesta? La siguiente prueba te mantendrá entretenido/a y -lo que es mejor- sacará a relucir tus habilidades.

Aunque parece simple de resolver debes poner atención a todas las señales para hallar al ladrón en el desafío visual. Solo que hay un pequeño detalle, y es que el delincuente y el resto de invitados -para mala suerte- comparten colores y formas. Sin embargo, claro que hay una manera de hallar al sujeto en cuestión. ¿Te animas a buscarlo? Vamos con los detalles.

IMAGEN COMPLETA

El challenge consiste en encontrar un ladrón dentro de la imagen. Te recomendamos que te pongas toda tu atención a todos los detalles. El ladrón se encuentra oculto entre varios invitados de la fiesta. Pon a prueba tus habilidades y conoce si puedes hallarlo en menos de diez segundos. Ahora, si aún no consigues encontrarlo, más abajo te mostramos la solución.

Encuentra al ladrón oculto en la fiesta de disfraces cuanto antes (Foto: Facebook)

SOLUCIÓN DEL RETO

¿Te faltó tiempo? No te preocupes, la mayoría de personas no logra resolverlo en el tiempo dado. Este tipo de retos implican mucha paciencia y concentración para cumplirlos. Aquí te mostramos la respuesta. Esta solución te servirá en futuros retos para no dejar pasar algunas pistas. Te recomendamos compartirlo con tus amigos y ver si pueden resolverlo.

Dicho lo anterior, vamos con la solución de este complicado viral. Si miras detenidamente la imagen, el ladrón se camufla en la parte alta de la imagen. Este se encuentra al lado de un ninja, robándole algo de su bolsillo. ¿Lo viste? Pues esa fue la razón del por qué no la hallabas. Este desafío incluye aspectos que quedaban más allá de la imaginación.

Solución: mira dónde se encontraba el ladrón oculto en la siguiente imagen (Foto: Facebook)

¿Qué te pareció el reto? ¿Fue fácil de resolver? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

