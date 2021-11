Enfócate y darás con la respuesta cuando menos te lo imagines. Te advertimos que para esta prueba de percepción necesitarás ser paciente y -sobre todo- muy hábil mentalmente. Los retos virales siguen haciendo de las suyas en redes sociales, superando a muchos test de personalidad. ¿Te crees en la capacidad de resolverlo? Si bien es cierto que muchos lograron dar con la solución en este desafío visual, hubieron otros que se llevaron una desazón terrible por la dificultad del mismo. Sin duda, un acertijo no apto para cualquiera.

Tal y como podrás ver en la imagen, el desafío en realidad no es tan simple como seguro pensaste que era. Pero vamos, confiamos en ti y creemos en tus capacidades. ¿Necesitas más tiempo? Adelante, busca esos enchufes sonrientes antes mencionados, pero trata de hacerlo en menos de 10 segundos. Ahora, si no consigues encontrarlos, abajo te damos la solución.

Cientos han tratado de poner a prueba su percepción y rapidez mental para captar a cada una de las pistas que te brindan. Ahora bien, ¿en que consiste este? Pues en nada más y nada menos que encontrar los enchufes ‘felices’ en diez segundos. ¿A si de fácil? Sí. Solo que hay un pequeño detalle, y es que hay muchos otros tomacorrientes en la foto. ¿Te crees capaz de hallarlos? Adelante.

IMAGEN COMPLETA

Encuentra los enchufes 'felices' en la imagen cuanto antes (Foto: Facebook).

SOLUCIÓN DEL RETO

¿Nada aún? ¿No fuiste capaz de dar con la respuesta? No te preocupes ni te sientas mal. Es completamente normal, pues estos retos requieren de mucho tiempo y paciencia para ser resueltos. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que han conseguido cumplir este desafío, tranquilo, te invitamos a ver la solución y a compartirlo con tus amigos.

Como bien podrás observar en la solución de este reto viral en Facebook, los enchufes en cuestión se encuentran en la parte central de la imagen. Sin embargo, era difícil hallarlos en medio de todos los tomacorrientes, pues las formas no ayudan. La mayor dificultad no solo fue encontrarlos, sino también mantener la mirada fija sin marearse. No obstante, todo intento es válido.

Solución: mira dónde se encontraban los enchufes 'felices' en la siguiente imagen (Foto: Facebook).

¿Qué te pareció el reto de esta semana? ¿Fue fácil de resolver? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te alentamos a seguir probándote con este tipo de acertijos visuales. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas? Aprovecha la oportunidad.