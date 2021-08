Los retos y test virales se han adueñado del ciberespacio en estos últimos meses. A raíz de la pandemia del coronavirus (COVID-19), miles de personas en diferentes partes del mundo tomaron como opción a este tipo de contenidos para combatir el aburrimiento en estos tiempos de confinamiento. Sin embargo, solo algunas pruebas sobresalen por encima de otras, ya sea por su alto grado de dificultad o sus asombrosos resultados. Ahora, te hemos traído un nuevo desafío que solo el 10% de usuarios pudo completar en el tiempo establecido.

Desde un inicio, las bicicletas, aparte de ser un transporte eficiente y que no genera contaminación, se creó para hacer ejercicio mientras nos divertimos. Debido a esto, Noticieros Televisa ha decidido recrear a decenas de ellas en una ilustración, donde deberás ubicar a las dos que no tienen pedales. ¿Estás listo?

Ojo, si piensas que el reto de las bicicletas es pan comido, déjanos decirte que estás muy equivocado. Así como tú, existen miles de usuarios que se confiaron y no lograron hallarlas en menos de 10 segundos. No te confíes por los colores y las formas, pues tienen como objetivo confundirte. Presta mucha atención a cualquier detalle de la imagen. ¡Vamos!

Imagen del reto

Reto viral: halla a las dos bicicletas sin pedales en la imagen de este nuevo reto viral. (Foto: Noticieros Televisa)

¿Pudiste dar con las dos bicicletas sin pedales? En caso no hayas logrado el objetivo, no te preocupes, pues hemos decidido brindarte unos 5 segundos más para que des con el resultado. No te confíes y presta atención a todos los detalles de la ilustración. No nos decepciones.

Solución del reto

Si llegaste hasta este punto es porque quizás no diste con el resultado, pero en caso no fuese así, déjanos felicitarte por tus grandes habilidades visuales. Asimismo, como mencionamos líneas arriba, revelaremos las ubicaciones de las dos bicicletas sin pedales en este nuevo reto viral. No olvides compartir esta publicación con todas tus amistades y familiares.

Reto viral: estas son las ubicaciones de las dos bicicletas sin pedales en la imagen. (Foto: Noticieros Televisa)

¿Qué te pareció el reto? ¿Fue fácil de resolver? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

