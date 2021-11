Tendencia en varios países, el caso del zorro ‘Run Run’ que fue hecho pasar por un perro traspasó todas las fronteras posibles al punto de convertirse en uno de los retos virales más solicitados del momento. ¿Te animas a pasar por esta prueba? Pese a que muchos lograron resolver este desafío visual, hay otros que se llevaron una desazón terrible por la dificultad de este acertijo. Ojo, desde ya te advertimos que el siguiente challenge ha sido el causante de innumerables tensiones en millones de usuarios.

Como podrás observar en la imagen que te mostraremos a continuación, el desafío no es tan simple como seguro creíste que era. Pero vamos, confiamos en ti y creemos en tus capacidades. Tienes 10 segundos para dar con la ardilla y si no consigues hallarla, más abajo te mostramos en dónde se encontraba. ¿Estas listo? Adelante, busca a esa roedor entre los zorros ahora.

Aunque parece simple de resolver debes poner atención a todas las señales. Más de un usuario consigue un dolor de cabeza al intentar resolverlo. Y es que hay un pequeño detalle: la ardilla y los zorros-para mala suerte- tienen los mismos colores y son muy parecidos físicamente. Sin embargo, claro que hay una manera de hallar al mencionado animal. ¿Te animas a buscarlo?

IMAGEN COMPLETA

Encuentra a la ardilla entre los zorritos 'Run Run' de la imagen cuanto antes (Foto: Facebook).

SOLUCIÓN DEL RETO

¿Qué pasó? ¿El tiempo de quedó cortó? No te preocupes ni te sientas mal. Es completamente normal, pues estos retos requieren de mucho tiempo y paciencia para ser resueltos. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que han conseguido cumplir este desafío visual, tranquilo, te invitamos a ver la solución y a compartirlo con tus amigos para ponerlos a prueba.

Solución: mira dónde se encontraba la ardilla escondida en la imagen cuanto antes (Foto: Facebook).

Tal y como te dijimos a inicio de la nota, este reto viral es altamente complejo. Son muy pocas personas que han logrado hallar a la ardilla oculta pues esta no se puede detectar a simple vista. ¿Cómo la podías haber hallado? Pues es el secreto estaba en ver más allá de lo evidente, aunque valgan verdades no es sencillo. No obstante, te agradecemos el intento.

¿Qué te pareció el reto de esta semana? ¿Fue fácil de resolver? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?