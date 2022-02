En un viral muy complejo, así que ponte las pilas cuanto antes -5 segundos- para dar con la solución de este acertijo visual y así, al mismo tiempo que te satisface lograrlo, poner contra las cuerdas a tus amigos o familiares. ¿Tú podrás hacerlo en ese tiempo o antes de? Este desafío visual da la hora en todas las plataformas de las redes sociales y solo unos pocos salen airosos cuando intentan dar con la respuesta. ¿Te sientes en la capacidad de dar con la respuesta rápido? Pues abre bien los ojos.

Solo unos pocos que quisieron encontrar la respuesta, pudieron lograr resolverlo en el tiempo más corto que te pedirá una reto viral como este. Tan difícil es este reto visual que el 98% de los usuarios que se aventaron perdieron en menos de 5 segundos que te pide, ¿tú podrás hacerlo en ese tiempo o en menos? Vamos con el desafío que te dirá qué tan ‘bravo’ eres.

Lo que debes hacer es encontrar en el menor tiempo posible el pollito oculto entre las ovejas y supera al 95% que no lo hizo en solo 5 segundos. El enunciado del mismo es sencillo, pero la solución no lo es tanto, así que prepárate para lo que se te viene. Así que ponte las pilas cuanto antes para dar con la solución de este acertijo visual y así, al mismo tiempo que te satisface lograrlo, poner contra las cuerdas a tus amigos o familiares.

IMAGEN DEL RETO VIRAL

Halla el pollo entre las ovejas de este desafío viral. (Napsi)

¿Que ‘mucho texto, no? Sí, por eso vamos a lo que nos importa. Como ya comentamos líneas atrás, tienes que buscar esa ‘ratita’ amarilla que es la más famosa en el mundo entero. Cabe destacar que más de un cuadro de ‘jaqueca’ o ‘migraña’ ha causado este desafío en países como México, Argentina, España o Estados Unidos, donde cientos de usuarios no demoraron en manifestar cuán difícil ha sido encontrarle la solución en el tiempo estimado.

Nuevamente, Depor trae una mochila de retos virales variados para todos los internautas que quieren no solo distracción, sino desafíos propios de sí en las redes sociales. Este nuevo viral ha puesto ‘en problemas’ a más de uno por su gran complejidad. ¿Listo para revisar pixel por pixel esta imagen y ver que la solución es -o no es- nada sencilla?

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

Pues llegamos a este párrafo y, al parecer, aún no has encontrado la respuesta. No te preocupes si no formaste parte de ese grupo de genios y con una percepción visual 10/10 que dieron con la solución rápido, aquí te la mostramos. Cerca de la parte media hacia el lado derecho de la composición, resalta el pequeño ovíparo al costado de una oveja que mira en dirección opuesta.

Aquí se halla el pollo entre las ovejas de este desafío viral. (Napsi)

¿Fue muy sencillo para ti dar con la respuesta o no? ¿Te gustó el reto que te trajimos en esta ocasión? Si lo gramos colmar tus expectativas y pudiste resolverlo con facilidad, pues te felicitamos por lograr cumplir con lo que te pedía el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de pruebas visuales que te llenarán y harán pasar un gran momento estos días del año, porque tenemos más para ti. ¿Quieres ver más retos como este para seguir mejorando? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

