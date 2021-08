En la actualidad, los retos visuales vienen causando furor en las redes sociales. Miles de cibernautas se encuentran en la búsqueda de este tipo de pruebas para poder medirse y probar sus capacidad visuales. Sin embargo, solo algunos de estos virales logran sobresalir. Por ello, te hemos traído un desafío que ha revolucionado Internet, donde muchos se han quedado sorprendidos por su alto grado de dificultad.

Una vez más tenemos un nuevo viral para ti, el cual te ayudará a seguir demostrando que tan hábil eres en este tipo de retos. En esta ocasión, no te hemos traído un test de personalidad, sino un nuevo desafío donde deberás comparar a dos imágenes y señalar las siete diferencias. Ojo, no te confíes y presta mucha atención.

Esta ilustración fue hecha por el artista húngaro Dudolf, quien muestra dos ilustraciones que a primera vista parecen idénticas. Sin embargo, estas guardan ciertas modificaciones, las cuales deberás identificar en menos de 10 segundos. Si crees poder con este viral, sigue bajando para apreciar las dos fotos.

Imagen del reto

Reto viral: halla las siete diferencias entre ambas imágenes en este nuevo acertijo visual. (Foto: dudolf.com)

Pensaste que era fácil, ¿no? Así como tú, existen miles de personas que se confiaron y no llegaron a ubicar a las siete diferencias en el tiempo establecido. Pero no te preocupes, pues hemos decidido brindarte una ayuda con un tiempo extra de 5 segundos. Eso sí, concéntrate y no nos decepciones. ¡Vamos! Estamos seguros que saldrás victorioso.

Solución del reto

Si llegaste hasta este punto es porque quizás no diste con el resultado, pero en caso no fuese así, déjanos felicitarte por tus grandes habilidades visuales. Lo prometido es deuda, así que revelaremos las siete diferencias entre el par de imágenes. No olvides compartir esta nota con todas tus amistades y familiares.

La botella de agua de la izquierda está vacía. En la enredadera del librero hay una hoja menos. Un libro es anaranjado y otro morado, en la fila superior del librero. El cuadro pegado a la pared es diferente. La hoja que se ubica cerca al oso de peluche es diferente, ya que no tiene una pequeña incisión. El oso de peluche no tiene boca La figura que está entre las orejas de su mascotas está invertida.

¿Qué te pareció el viral? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lo lograste cumplir. Y si no, pues te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

