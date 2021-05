Mira el desafío de hoy. Una imagen puede complicarnos tanto, aún más de lo que solemos creer, si es que su composición no es la convencional. En esta ocasión, lo que debemos hacer es encontrar un gato blanco que se escondió estratégicamente en esta fotografía de las dos señoras conversando y tomando un bálsamo en esta pieza de la casa. ¿Te crees capaz de superar este acertijo visual? Tienes solo 10 segundos.

Como ha sido costumbre por todo este poco más de un año de pandemia por el Coronavirus (COVID-19), nuestro escape a la realidad ha sido involucrarnos en desafíos visuales o retos que ponen nuestra mente a trabajar. Sencillos, complicados o muy difíciles de resolver, estos acertijos logran mejorar nuestro sistema cognitivo y habilidades didácticas, aunque el tiempo cada vez es más limitado.

En esta ocasión, el tiempo máximo para lograr responder adecuadamente el acertijo visual es de 10 segundos. El límite en el tiempo es para que no sea tan fácil de responder, pero recuerda que así como tú, millones de usuarios de diferentes países de habla hispana como Argentina, Colombia, México, España o la comunidad latina de Estados Unidos también se animaron a resolverlo y tuvieron distintos éxitos.

IMAGEN VIRAL

Encuentra en la imagen de las señoras al gato blanco de este desafío visual. (Playbuzz)

Ojo, debiste comenzar a contar los 10 segundos apenas hayas visto la imagen que te acabamos de mostrar. Transcurridos esos 10 segundos, ¿lograste dar con al respuesta a este reto viral del día de hoy? Si es así, felicitaciones, pero si no lo lograste, no te pongas límites. Tómate otros segundos más para dar con la respuesta sin hacer trampas.

Pasados unos segundos más, si no lograste dar con la solución, no te preocupes. Seguro que este desafío era más que complicado para ti, hay de otros niveles de dificultad hechos a tu medida, pero no te desesperes. Si lo que estás buscando es la solución, te la brindaremos a continuación, pero puedes ir a probar suerte una vez más y hallarla por ti mismo.

SOLUCIÓN DEL VIRAL

Llegado a este punto, creemos que ya diste con la solución, así que no nos queda otra que volverte a felicitar. De no ser así, no te preocupes, ya que así como hay desafíos fáciles, también los hay aquellos que nos complican más de la cuenta, por lo que nuestra misión es no amargarte más la existencia de este día y brindarte la respuesta adecuada.

En esta ocasión, lo único que debes hacer es mirar la imagen e identificar a aquel sombrero que tiene la señora de la izquierda de la fotografía. Ahí radica la solución al desafío que te brindamos. De no verlo por ti mismo, te invitamos a revisar ahora sí la tercera foto de nuestra galería para dar con la respuesta. Reta a tus amigos a seguir involucrándose en este tipo de notas interactivas y didácticas para aumentar nuestro rendimiento y sistema cognitivo.

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

