¿Andas por el mundo diciendo que eres una persona observadora? Pues es hora de que demuestres que tienes esa característica con un reto viral cuyo nivel de dificultad es elevado. Este contenido hará que tu día sea muy divertido. Es uno de los favoritos de varios usuarios, así como “el que expone si eres alguien difícil de engañar” y “el que saca a la luz si el nivel de tu inteligencia está por encima del promedio”.

No creas que en el desafío de esta nota se te pide realizar algo imposible. Aquí tu tarea es identificar a quien finge ser una estatua en la imagen que se encuentra más abajo. Lo que está a tu favor es el hecho de que no se ha establecido un límite de tiempo, así que aprovecha eso.

¿Quién finge ser una estatua en esta imagen?

Prestar mucha atención a los detalles es obligatorio para cantar victoria en este reto viral. Si bien parece que hay 12 estatuas en la ilustración, realmente solo hay 11. No puedes darte el lujo de distraerte a la hora de buscar. Confiarte solo hará que no superes este desafío. ¡Ojo!

RETO VIRAL | En esta ilustración hay una persona que finge ser una estatua. Tienes que identificarla. (Foto: genial.guru)

La solución del reto viral

Me ha sorprendido bastante la poca cantidad de usuarios que han dicho “lo logré” en este reto viral. No compartir la solución del mismo sería un crimen. Si no identificaste a la persona que finge ser una estatua, ahora sabrás quién es.

RETO VIRAL | En esta imagen se indica cuál es la persona que finge ser una estatua. (Foto: genial.guru)

El concepto del reto viral

Un reto viral es lo que necesitas para divertirte de una manera sana. Algunos consisten en hallar errores, una persona, animal, objeto o palabra en una imagen. Otros, en tanto, piden averiguar el número exacto de figuras geométricas que hay en una ilustración. A veces, poseen un límite de tiempo. En otras palabras, tienen que ser superados rápidamente. También se les conoce como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

