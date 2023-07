Te pido que por favor te olvides de tus responsabilidades por un momento para que te entretengas con el reto viral que me he encargado de traerte el día de hoy. Yo ya participé en el desafío y, por eso, te comento que, si eres una persona a la que no se le escapa ningún detalle, lo podrás superar. Este contenido es un éxito en las redes sociales, al igual que el que “te ayuda a saber más sobre ti, según tu manera de sentarte en una banca” y el que “te permite averiguar qué trauma infantil influye en tu forma de ser”.

Necesito que te concentres, pues tu tarea es localizar al vampiro en la imagen que acompaña la nota de Depor. Él se está haciendo pasar por una persona común y corriente en una reunión. Será mejor que te apresures porque es muy probable que quiera hacerle daño a alguien. ¡Evita que eso pase!

Localiza al vampiro en esta imagen

Si solo le das un vistazo a la ilustración del reto viral, no serás capaz de identificar al vampiro y acabarás formando parte del inmenso grupo de usuarios que no cantaron victoria. Es necesario que prestes mucha atención a cada detalle para que puedas decir “lo logré” en el desafío. ¡Ya sabes!

RETO VIRAL | Esta imagen muestra a muchas personas pasándola bien en una reunión. Entre ellas, hay un vampiro. (Foto: genial.guru)

Te indico dónde está el vampiro

Todo esto es un juego. Si te cansaste de buscar al vampiro y deseas conocer su ubicación exacta, te informo que en la siguiente imagen podrás saber dónde está exactamente. No olvides compartir el reto viral con tus familiares y amigos.

RETO VIRAL | En esta imagen se indica cuál es el vampiro que se esconde entre las personas. (Foto: genial.guru)

Un reto viral es...

Un reto viral es lo que necesitas para divertirte de una manera sana. Algunos consisten en hallar errores, una persona, animal, objeto o palabra en una imagen. Otros, en tanto, piden averiguar el número exacto de figuras geométricas que hay en una ilustración. A veces, poseen un límite de tiempo. En otras palabras, tienen que ser superados rápidamente. También se les conoce como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

