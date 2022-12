Hay retos virales que apenas se comparten en las redes sociales destacan del reto por su nivel de dificultad. Bueno, el que te traemos ahora es uno de ellos. Lo que debes hacer aquí es ubicar al perro en la imagen, pero en solo 4 segundos. Si lo haces, demostrarás que tienes ‘vista de halcón’.

Hasta el momento, son muchas las personas que se han animado a participar en el desafío. Lo curioso es que se cuentan con los dedos de una mano a quienes acabaron saliendo victoriosos. Realmente no exageramos cuando decimos que la prueba no es nada fácil de superar. Lo comprobarás tú mismo(a) al participar.

Como no se te está brindando mucho tiempo para encontrar al perro, te pedimos que no te confíes. Si lo haces, estarás más cerca de perder que de ganar. Concéntrate. Es la hora de la verdad. Tú puedes ubicar al can, pero para ello debes esforzarte. Da todo de ti. ¡Ya sabes!

Mira aquí la imagen del reto viral

En la imagen del reto viral podemos apreciar varios unicornios, pegasos, caballos y más. Aunque no parezca, también hay un perro. Debido a sus colores, uno no lo puede identificar fácilmente. Tú tienes que encontrarlo en 4 segundos. Si lo haces, demostrarás que tienes ‘vista de halcón’. ¡Vamos!

A simple vista no se aprecia al perro en esta ilustración. (Foto: genial.guru)

Mira aquí la solución del reto viral

No siempre se puede ganar. A veces toca perder. Si hoy no fuiste capaz de superar el reto viral que te presentamos aquí, no hay problema. Levanta la cabeza que la vida continúa. Si quieres saber en dónde está el perro, mira la siguiente imagen. Ahí se indica su ubicación exacta.

En esta imagen se indica dónde está el perro. (Foto: genial.guru)

¿Qué es un reto?

Un reto viral es tu mejor alternativa de entretenimiento. Consiste en encontrar errores, una persona, animal, objeto, palabra o número en una imagen. Cabe mencionar que algunos poseen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

¿Deseas participar en otro reto?

Hay bastantes retos virales en la página web de Depor. Algunos son más difíciles de resolver que otros, pero todos, definitivamente, te divertirán. Elige el que más llame tu atención de una vez. No olvides contarnos qué tal te fue en los comentarios.

Si quieres tener mayor información de Depor, te recomendamos que sigas nuestras redes sociales más activas que te presentamos a continuación.