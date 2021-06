Si tienes tiempo libre y buscas algo para distraerte, te damos a conocer la prueba visual que causa furor en Facebook y otras redes sociales. Hablamos del reto viral que consiste en hallar un corazón que está entre las flores que aparecen en una foto. ¿Eres capaz de resolverlo al primer vistazo? Te lo advertimos, el prejuicio te puede jugar en contra, pero siempre confiamos en ti. Ojo, hay una gran forma de resolver estos acertijos visuales y es que debes tratar de mirar más allá de lo evidente, por más sensato que suene.

Este 2021, en Depor te seguimos trayendo millones de desafíos visuales o retos virales que le dan la posibilidad a los usuarios de entretenerse, pero también de medir sus habilidades, su percepción y hasta su vista en proporciones que no consideraban. Pues, terminando este significante preámbulo, vamos al lío. El reto es un éxito en Facebook y en distintas partes del mundo.

Llegado a este punto, que la desesperación no te embargue. Recuerda que uno de los tips necesarios entre la comunidad que resuelve este tipo de ejercicios es que debes mantener la tranquilidad para poder salir a flote y responder con acierto. Recuerda que no por nada son populares en las plataformas sociales de Estados Unidos, España, México o Argentina. Así que mira con atención esta imagen a continuación.

IMAGEN COMPLETA

Encuentra el corazón oculto en el campo de flores y los animales cariñositos. (Foto: Facebook/Dudolf)

¿Qué pasó? ¿El tiempo de quedó cortó? Te pedimos que no entres en pánico si no logras dar con la respuesta. Recuerda que muchas de estas notas son tendencia en países como Estados Unidos, México, Perú, Argentina, Colombia y España por lo complicado que es el reto de encontrar el objetivo en cuestión de segundos. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que han conseguido cumplir este desafío, tranquilo, te invitamos a ver la solución y a compartirlo con tus amigos.

No te preocupes ni te sientas mal. Es completamente normal, pues estos retos requieren de mucho tiempo y paciencia para ser resueltos. Consideramos desde un inicio que no iba a ser fácil y que al menos se les haría todo un desafío (si ya lo lograste, tranquilo, tenemos otros para ti, más complicados y a tu nivel), por lo que te sugerimos que no te dejes vencer y sigas mirando cada detalle de la gráfica.

SOLUCIÓN DEL VIRAL

Ahora sí, te dejamos con la ubicación exacta del objetivo en la ilustración. Pues verás que no era nada complicado dar con ella, solo tenías que mirar más allá de lo evidente y abrir bien los ojos. ¿La solución? Mírala a continuación o en nuestra segunda foto de la galería de esta nota

Solución: aquí encuentras el corazón oculto en el campo de flores y los animales cariñositos. (Foto: Facebook/Dudolf)

¿Qué te pareció el test? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lograste saber más de ti y de tu forma de ser o pensar. Y si no te caló hondo, no te preocupes. Así como este test, hay otro tipo de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Mujer es viral al enfrentar a temible oso para salvar a sus cachorros. (TikTok/bakedlikepie)