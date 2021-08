Creemos que estás en total capacidad para responder este acertijo visual que viene dando la hora en redes sociales en estas épocas difíciles por la pandemia del Coronavirus. Así que trata de mirar con mucha atención la imagen que te hemos traído hoy gracias a ‘Noticieros Televisa’ que corresponde a unos gatos. Pero ojo, sabes desde ya que debes ubicar aquellos que están de espaldas, algo sencillo, por lo que solo tendrás alrededor de unos 5 segundos para dar con todos ellos en la actualidad.

Cientos han tratado de poner a prueba su percepción y rapidez mental para captar a cada una de las pistas que te brindan. Ahora bien, ¿en qué consiste este? Pues en nada más y nada menos que encontrar los gatos que está posando de espaldas en la postal. ¿Así de fácil? Sí. Solo que hay un pequeño detalle, y es que no es tan fácil encontrarlos en la imagen. ¿Te crees capaz de hallarlo? Adelante.

Esta composición de los gatos está dando la hora entre los cibernautas inmersos en las redes sociales, ávidos de encontrar un nuevo desafío que ponga sus sentidos, sus habilidades y su tiempo libre a trabajar. Pero hay que tener precaución con este viral, pues puedes pasarte varios minutos frente a la pantalla de tu móvil o computadora sin dar con la respuesta, y generarte un ‘headache’ de aquellos.

IMAGEN VIRAL

Ubica ya mismo a los gatos que están de espaldas entre los demás en este desafío visual. (Fotos: Facebook/Noticieros Televisa)

Ojo, los detalles hacen que estos objetos den la idea de que se cumple un patrón y no hay mucha diferencia, por lo que parece imperceptible esos gatos. Este desafío te complicará el día, pero tiene una solución y más rápida de lo que crees. Tu misión no debe salirse de los parámetros de lo que te pide la prueba. Debes recordar que este tipo de notas te ayuda siempre, sea de una u otra forma, a mejorar tu capacidad cognitiva, cómo percibes las cosas y tu agilidad mental.

Ya pasaron algunos segundos más. ¿Crees haber encontrado la solución pero no estás seguro si efectivamente lo es? No te preocupes, a continuación, te compartimos la respuesta de este reto visual que ha puesto de cabeza las redes sociales. Como podrás observar, el truco para llegar a la respuesta está en prestarle atención a los detalles. ¿Te lo imaginabas?

SOLUCIÓN DEL RETO

Dicho lo anterior, a continuación te presentamos la solución a este complicado reto viral para que no estés dándole más vueltas al desafío. Si miras detenidamente la imagen, se repiten las formas estrelladas, hasta los colores con mediana intensidad, pero hay algunas donde no hay líneas y he ahí donde radica la respuesta. Sin duda, este desafío incluye aspectos que quedaban más allá de la imaginación.

Solución: aquí se ubican los gatos que están de espaldas entre los demás en este desafío visual. (Fotos: Facebook/Noticieros Televisa)

¿Te gustó el reto que te trajimos en esta ocasión? ¿Fue muy sencillo para ti dar con la respuesta o no? Si fue así, pues te felicitamos por lograr cumplir con lo que te pedía el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de pruebas visuales que te llenarán y harán pasar un gran momento estos días del año. ¿Quieres ver más retos como este para seguir mejorando? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

