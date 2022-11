No hay un solo reto viral que no tenga como fin entretener a las personas. El detalle con el que motivó esta nota es que te divertirá como ningún otro. ¿En qué consiste? Debes decir cuál es el juguete sin par en la imagen. ¿Crees que puedas dar la respuesta correcta?

Ojo que no te estamos pidiendo que identifiques al objeto en un dos por tres. Y es que en este desafío no se ha establecido un límite de tiempo. En otras palabras, nada ni nadie te apura. Busca con calma. No te estreses a la hora de participar. Te lo pedimos por favor.

¿Qué han comentado los usuarios sobre este reto viral? La gran mayoría de internautas de distintas redes sociales han señalado que la prueba es una de las más difíciles que existen. Eso, sin duda, es impactante. Pero nos interesa saber tu opinión. Luego de tu participación, cuéntanos qué tal te pareció.

Mira aquí la imagen del reto viral

Un gran número de juguetes es lo que se aprecia en la imagen del reto viral. Hay peluches, cubos, carros de madera y mucho más. Lo curioso es que entre todos esos objetos divertidos para los más pequeños de la casa, hay uno que es especial. Decimos eso porque no tiene par. Ese es el que debes hallar para superar el desafío.

A simple vista no se aprecia el juguete que no tiene par en esta ilustración. (Foto: genial.guru)

Mira aquí la solución del reto viral

Como ya indicamos, este reto viral no posee un límite de tiempo, por lo que puedes demorarte buscando todo lo que quieras. No hay problema con eso. Pero si en caso ya te cansaste y deseas saber cuál es el juguete que no tiene par, mira la siguiente imagen. Ahí se revela su ubicación exacta.

En esta imagen se indica cuál es el juguete que no tiene par. (Foto: genial.guru)

¿Qué es un reto?

Un reto viral es lo que te divertirá en cualquier lugar. Consiste en hallar errores, una persona, animal, objeto, palabra o número en una imagen. Cabe mencionar que algunos poseen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

