Hay retos virales que, para superarlos, tienes que usar tu ‘vista de halcón’. Precisamente, el desafío que motivó esta nota te pide utilizar eso, ya que consiste en encontrar el número 36 en la imagen. ¿Crees que puedes realizar esa tarea? Si te animas a hacerla, créenos que te divertirás bastante.

Como hay muchos números 39 en la ilustración elaborada por MDZ Online, encontrar la cifra indicada no es nada fácil. Por suerte para ti, no se te exige ubicarla en cuestión de segundos. Aquí nadie te apura. Puedes demorarte todo lo que desees porque no se ha establecido un límite de tiempo.

Para hallar el número 36 es indispensable observar detenidamente la imagen. Es por eso que recomendamos abrir bien los ojos. Además, no es mala idea alejarse de toda distracción posible. En tu cabeza únicamente debe estar el objetivo. ¡Esa es la clave del éxito en este reto viral! ¡Ya sabes!

Mira aquí la imagen del reto viral

¿Eres capaz de ubicar el número 36 en esta ilustración? (Foto: MDZ Online)

Mira aquí la solución del reto viral

¿Llegaste a este punto de la nota sin haber encontrado el número 36? Bueno, es algo entendible, ya que el reto viral es difícil de superar. Pero tranquilo(a). A continuación podrás saber en qué parte se ubica en la imagen.

En esta imagen se indica dónde está el número 36. (Foto: MDZ Online)

¿Qué es un reto?

Un reto viral es lo que siempre te divertirá. Algunos consisten en hallar errores, una persona, animal, objeto o palabra en una imagen. Otros, en tanto, piden averiguar el número exacto de figuras geométricas que hay en una ilustración. A veces, poseen un límite de tiempo. En otras palabras, tienen que ser superados rápidamente. También se les conoce como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

¿Deseas participar en otro reto?

Hay varios retos virales en la página web de Depor. Algunos son más complicados de resolver que otros, pero todos te divertirán. Elige el que más llame tu atención de una vez. No olvides contarnos qué tal te fue en los comentarios.

Si quieres tener mayor información de Depor, te recomendamos que sigas nuestras redes sociales más activas que te presentamos a continuación.