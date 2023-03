A cualquier hora y en cualquier lugar tú puedes divertirte, siempre y cuando participes en los retos virales que te damos a conocer. El desafío que motivó esta nota de Depor consiste en responder correctamente una pregunta y en solo 9 segundos: ¿Dónde está la palabra ‘RUBOR’ en la imagen?

Debemos recalcarte que el tiempo que se te brinda es más que suficiente para contestar de manera adecuada. No creas que la tarea que se te pide realizar es imposible de hacer. Simplemente asegúrate de aprovechar cada segundo. No desperdicies ninguno mirando otra cosa que no sea la ilustración. La concentración juega un papel muy importante.

La palabra ‘RUBOR’ está bien escondida entre las palabras ‘RUMOR’, pero confiamos en tu capacidad. ¡Tú realmente puedes ubicarla en 9 segundos! ¡Que nadie te diga lo contrario! Comienza a buscar y diviértete como nunca antes. No olvides compartir el reto viral con tus familiares y amigos para que pasen un momento agradable.

Mira aquí la imagen del reto viral

A simple vista no se aprecia la palabra ‘RUBOR’ en esta ilustración. (Foto: MDZ Online)

Mira aquí la solución del reto viral

¿Te cansaste de buscar la palabra ‘RUBOR’, pero quieres conocer en qué parte se encuentra? Que no se diga más. En este punto de la nota de Depor vamos a compartirte su ubicación. Simplemente tienes que mirar la siguiente imagen.

En esta imagen se indica dónde está la palabra ‘RUBOR’. (Foto: MDZ Online)

¿Qué es un reto viral?

Un reto viral es lo que hará que le digas “adiós” al aburrimiento. Algunos consisten en hallar errores, una persona, animal, objeto o palabra en una imagen. Otros, en tanto, piden averiguar el número exacto de figuras geométricas que hay en una ilustración. A veces, poseen un límite de tiempo. En otras palabras, tienen que ser superados rápidamente. También se les conoce como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

