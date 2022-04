Si estás aburrido(a), el acertijo visual que Depor te trae en esta nota es ideal para ti. ¿En qué consiste el reto viral? Debes encontrar el error en la imagen. Como no hay un límite de tiempo, no te desesperes al buscar.

La clave del éxito es prestar mucha atención a los detalles de la ilustración. Lo decimos de una vez por todas, pues nos hemos dado cuenta que no cualquiera supera el desafío. Esa situación es muy comentada en Facebook y otras redes sociales.

Por si no te has dado cuenta, la imagen fue creada por genial.guru. Nos muestra una escena en la que cuatro personas aparecen conversando. Nada aparentemente está mal ahí, pero créenos que sí hay una equivocación.

Imagen del reto viral 2022

¿Eres capaz de hallar el error en esta ilustración? (Foto: genial.guru)

Respuesta del acertijo visual

No hay problema si no fuiste capaz de encontrar el error. Somos conscientes que la tarea no es nada fácil de hacer. Dicho ello, a continuación daremos a conocer dónde está la equivocación en la ilustración.

Aquí está el error. (Foto: genial.guru)

¿Qué es un reto viral?

Un reto viral es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

¿Cuál es el origen de los retos virales?

Los retos virales fueron creados con el fin de divertir a las personas. Ganaron popularidad en redes sociales debido a la pandemia de COVID-19, pues muchos usuarios, en su afán de evitar contagios, se quedaban en sus respectivas casas. Es ahí donde vieron como alternativas de entretenimiento a los acertijos visuales. Hoy en día, estos desafíos están por todos lados.