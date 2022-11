Los retos virales se han convertido en una excelente alternativa de entretenimiento. Si quieres divertirte con uno, el de esta nota de Depor es para ti. Tu tarea en el desafío es identificar el elemento sin par en la imagen. Pero ten en cuenta que debes hacerlo en 8 segundos. ¿Puedes?

El límite de tiempo no ha dejado que muchos usuarios salgan victoriosos en la prueba. Decimos ello no para generarte un temor, sino para que realmente te prepares antes de comenzar tu búsqueda. Si piensas que la misión es como las otras difundidas en las redes sociales, te acabarás dando un golpe contra la pared.

Ahora que te hemos recalcado todo esto, la pelota está en tu cancha, así que concéntrate. De ser posible, toma asiento en un lugar donde te sientas cómodo. Luego, abre bien los ojos para que puedas observar detenidamente la ilustración del reto viral y, así, identificar el elemento que no tiene par. ¡Vamos! ¡Tu momento ha llegado!

Mira aquí la imagen del reto viral

¿Qué podemos apreciar en la imagen del reto viral? Pues un sofá grande donde hay muchas cosas, como prendas y accesorios. Casi todos esos elementos que están sobre el mueble tienen par. Decimos eso porque hay uno que no lo tiene y ese mismo es el que tú debes encontrar en solo 8 segundos.

¿Eres capaz de encontrar el elemento que no tiene par? Tienes 8 segundos para hacerlo. (Foto: genial.guru)

Mira aquí la solución del reto viral

Si no pudiste identificar el elemento que no tiene par en los 8 segundos brindados, no te sientas mal. Este reto viral, así como los otros que circulan en las redes sociales, no es de vida o muerte. Relájate. Aquí abajo podrás conocer la ubicación del mencionado objeto en la imagen.

En esta imagen se indica dónde está el elemento sin par. (Foto: genial.guru)

¿Qué es un reto?

Un reto viral es capaz de divertirte como no tienes idea. Consiste en ubicar errores, una persona, animal, objeto, palabra o número en una imagen. Cabe recalcar que algunos poseen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

