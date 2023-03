Un nuevo reto viral está apoderándose de las preferencias de los internautas. Esta prueba es más que un acertijo y terminó convirtiéndose en un gran enigma por los resultados que arroja. Según la tiktoker @ladyscience son más los universitarios que fallan al tratar de obtener la solución, que los niños de guardería que dan con la respuesta. ¿Por qué?

Según las estadísticas, los estudiantes que no hallan la respuesta pertenecen a la prestigiosa Universidad de Harvard y cerca del 97% falla cuando trata de descifrar el acertijo. Mientras que el 87% de los niños de guardería, es decir hasta un aproximado de 6 años, consiguen resolver el reto viral. ¿Estás listo?

¿Cuál es el acertijo?

La tiktoker describe el problema de esta manera: “Vuelvo blancos a los osos polares, hago a los chicos orinar y a las chicas que se peinen, transformo a las celebridades en personas normales y a las personas normales en celebridades, vuelvo a los crepes marrones y hago al champagne burbujear, si me aprietas explotaré, si me miras explotarás tu. La pregunta es: ¿Puedes resolver este enigma?”.

Solución del reto viral

Si intentaste descifrar el acertijo que te presentamos y no diste con la solución, pues incrementaste la estadística a pesar que, posiblemente, no pertenezcas a la Universidad de Harvard. Tenemos que informarte lo siguiente: y es que no existe ninguna respuesta para este reto viral. No existe nada que cumpla con las características, sin embargo los universitarios, muy tercos, pueden pasar toda la tarde buscando una solución. Pero los más pequeños son más simples y directamente aseguran que no existe.

¿Este reto viral te pareció interesante porque aprendiste más de ti y de tu forma de ser o pensar? Estas pruebas resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, pero siempre te dejan una enseñanza. Si quieres seguir poniendo a prueba tus conocimientos, te contamos que hay una gran lista de desafíos y retos que puedes realizar y solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos virales en Depor, y listo. ¿Te animas?